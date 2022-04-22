Gülistan Doku’ya ne oldu?

23 dakika önce

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan, kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde eğitim gören Doku, bu tarihte ortadan kayboldu.

İntihar ettiği şüphesiyle bir baraj gölünde aylarca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Gülistan Doku'ya ne oldu sorusu bugün hâlâ cevapsız.

BBC Türkçe ekibi, olayla ilgili soruşturma dosyası ve tanıklıklar üzerinden Gülistan'ın son iki günü ile sonrasında yaşananların izini sürdü.

Gülistan'ın aile üyeleri, arkadaşları, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, görgü tanığı Hasan Mor, Munzur Arama Kurtarma Derneği'nden Hasan Mor, çalışma kapsamında görüşme yapılan kişiler arasında bulunuyor.

Dosyada şüpheli olarak yer alan Zeynal Abakarov, ailesi ve avukatı ise, hukuki sürecin devam ettiği gerekçesiyle BBC Türkçe'nin röportaj talebini kabul etmedi.

Görüş almak istediğimiz Adalet Bakanlığı yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

BBC Türkçe, İçişleri Bakanlığı'ndan, olayla ilgili görevlendirilen müfettişlerin çalışmalarına dair bilgi talebinde bulundu ancak cevap alamadı.

Haber-video: Mahmut Hamsici, Ege Tatlıcı

Grafikler: Selim Büyükgüner

Katkıda bulunanlar: Hatice Kamer