Bursa'da uçak kazası: Tek motorlu uçak evlerin arasına düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sivil eğitim uçuşu yapan tek motorlu bir uçak, yerleşim yerinde evlerin arasına düştü. Kazada, uçağın pilotu ile uçuş eğitimi alan öğrencisi hayatını kaybetti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, uçağın Yunuseli Havaalanı'ndan kalktıktan sonra düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz konu araştırılacak" dedi.

Sivil eğitim uçağının düştüğü sokakta 2 araç ve 2 evde hasar meydana geldi.

Uçakta hayatını kaybeden 2 kişi dışında kazada yaralanan olmadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın "ultralight" tipi bir uçak olduğu, mahallede yaralanan olmadığını söyledi.

Demirören Haber Ajansı, hayatını kaybeden pilotun isminin Furkan Otkum, öğrencisinin isminin ise Murat Avşa olduğunu bildirdi.

Kaynak, Bursa Belediyesi Fotoğraf altı yazısı, Bursa Yunuseli Havalimanı, yerleşim yerleri ile çevrili bir havaalanı

'Patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler'

Habertürk gazetesinin habere göre, görgü tanıklarından Mustafa Yıldız patlama sesiyle balkona çıktığını aktardı.

Yıldız, kazaya ilişkin şunları anlattı:

"Alev alev yanıyordu. Komşuya sordum, uçağın düştüğünü söyledi. Oradaki bir evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler."

Yine Habertürk televizyonuna konuşan uzmanlar, Yunuseli Havaalanı ile ilgili yerleşim yerlerine yakınlığı ve denetim konusunda tartışmalar olduğunu anlatıyor.