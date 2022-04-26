Şenyaşar ailesine Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan saldırıda kim neyle suçlanıyor?

Hatice Kamer

Diyarbakır

27 dakika önce

Kaynak, ŞENYAŞAR AİLESİ Fotoğraf altı yazısı, Emine Şenyaşar 413 gündür 'adalet nöbeti'nde.

14 Haziran 2018 tarihinde, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Suruç Devlet Hastanesi'nde Celal ve Esved Şenyaşar'ın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıyla ilgili olarak 22 Nisan'da 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltı gerekçesi ise "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlaması.

Milletvekilinin avukat olan yeğeniyle bir kişi savcılık tarafından bırakılırken, sekiz şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dört kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız ve kuzeni Mikail Şimşek, "kasten adam öldürmek" suçundan; Müslüm Yıldız ve İbrahim Halil Şimşek ise "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarından tutuklandı.

Savcılık ifade tutanağı ve sorgulama zaptına göre hastane saldırısına katıldıkları görüntülerle tespit edilen 38 şüpheli var. Bunların 28'i Yıldız ailesinden. Şüphelilerden soyadı Şimşek olanların sayısı ise altı.

23 Nisan gecesi ifadeleri alınan şüpheliler, Şanlıurfa 4. Sulh ve Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Zabıtlara göre şüpheliler isnat edilen suçlamaları kabul etmezken, avukatları da soruşturmada tanıklık yapan müştekilerin tutuklama ve cezalandırma amacıyla beyan verdiklerini öne sürdü.

Sorgu zaptında, hastane saldırısında binaya ait kamera kayıt cihazlarının İbrahim Halil Şimşek'e ait Volkswagen marka bir araçla çalındığı, aracın daha sonra Aydın Mahallesi Kara Yolu üzerinde bir bina önünde beklediği tespit edildiği bilgisi yer alıyor.

Söz konusu yer, Şerif Durmaz adındaki şahsın ikamet adresi. Zapta göre, daha sonra Şerif Durmaz aracıyla gelip, Volkswagen marka aracın bagajındaki malzemeleri binanın içindeki ikamet adresine taşımaya yardım etti.

Mahmut Yıldız ve Müslüm Yıldız adındaki iki kişinin de araçlarıyla hastane görüntü malzemelerinin çalınmasına dahil oldukları bilgisi zapta eklenmiş.

Kamera cihazlarını aldığı belirtilen İbrahim Halil Şimşek'in avukatı Mehmet Emin Aydın, kameraları alma işlemi için teknik bilgiye sahip olmak gerektiğini belirterek müvekkilinin lise mezunu olduğunu ve kamera kayıtlarını alabilecek teknik bilgiye sahip olmadığını öne sürdü.

AKP milletvekili Yıldız: Saldırı sırasında hastanede değildim

AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız ise, ifadesinde hastaneye yapılan saldırı sırasında orda olmadığını iddia etti:

"Üzerime atılı suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Olay yerine gittiğimde kolluk kuvvetleri hastanedeki kalabalığı dağıtıyordu, olay çoktan bitmişti. Hastane önünde Emniyet Müdürü ile karşılaştım; hastanede olduğum süre boyunca müdürün yanındaydım. Daha sonra Şanlıurfa Valisi geldi."

Celal Yıldız gerekli görülmesi halinde bu kişilerin tanıklık etmesini istedi ve atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmedi.

Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın danışmanı Mustafa Amaç da, "kasten adam öldürmek ve yaralamak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biriydi. O da Hüseyin Yıldız, Mehmet Yıldız ve Mehmet Durmaz ile birlikte adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Esved ve Celal Şenyaşar'ın öldürüldüğü hastane saldırısında Celal Yıldız ve Mikail Şimşek, "kasten adam öldürmek" suçundan; Müslüm Yıldız ve İbrahim Halil Şimşek ise "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarından tutuklandılar.

Bu tutuklamalar, Celal ve Esved Şenyaşar'ın öldürüldüğü hastane saldırısıyla ilgili açılan ayrı soruşturmanın ilk somut adımları oldu.

Kaynak, DHA

Şenyaşar ailesinin avukatı: İddianame yok

Buna karşılık Şenyaşar ailesinin avukatı Hidayet Enmek, ortada hazır bir iddianame olmadığın bilgisini de ekliyor:

"Ortada bir iddianame yok, dosyada gizlilik kararı olduğu için bu 10 kişi dışında diğer şüphelilerin neyle suçlandıklarını, ortada ne tür delillerin olduğunu bilmiyoruz. Aslında ortada ciddi bir operasyon da yok.

"İddianame hazırlanmaz ve soruşturma davaya dönmezse, tutuklananlar da kanunen en fazla iki yıl tutuklu kalabiliyorlar, duruma göre önümüzdeki aylarda tahliye edilebilirler de."

Ne olmuştu?

14 Haziran 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, genel seçim kampanyası için ilçede çarşı esnafını ziyaret eden AKP Şanlıurfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakın korumaları ile Celal Şenyaşar ve kardeşleri arasında silahlı kavga yaşandı.

Şenyaşar ailesine ait dükkanda yaşanan kavgada Adil Şenyaşar ve milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti.

Celal, Ferit, Fadıl Şenyaşar kardeşler ile birlikte milletvekilinin sekiz yakını da yaralandı.

Saldırıyı duyan Emine Şenyaşar ve eşi Hacı Esved Şenyaşar yaralı çocuklarını görmek için hastaneye vardıkları sırada, milletvekilinin akraba ve yakınlarının hastaneye saldırması sonucunda, yaralı haldeki Celal ile babası Esved Şenyaşar ateşli silah ve kesici, delici aletler ile öldürüldü. Bir başka hastanede tedavi edilen Fadıl ve Ferit Şenyasar ise saldırıdan şans eseri kurtuldu.

Tedavi süreci devam eden Fadıl Şenyaşar, Mehmet Şah Yıldız'ı öldürmek ve sekiz kişiyi yaralamak suçundan tutuklandı.