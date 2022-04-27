Gezi Parkı davası kararları protesto edildi: 51 gözaltı

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Gezi Parkı davasında verilen kararlar İstanbul'da protesto edildi. Valilik 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gezi Parkı davasında verilen kararları protesto etmek amacıyla yüzlerce eylemci Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Beyoğlu'nda bir araya geldi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi önünde bir araya gelen göstericiler burada bir basın açıklaması okudu.

Okunan basın açıklamasının ardından dağılan eylemciler, Beyoğlu'nun farklı yerlerinde yapılan polis müdahalesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir de gazeteci var.

DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası, Twitter'da yaptığı paylaşımda gazeteci Umut Taştan'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Taksim Dayanışması'ndan edinilen bilgiye göre gözaltına alınan eylemcilerin bir kısmı Vatan Emniyeti'ne götürüldü.

Kaynak, EPA

Basın açıklamasında, "Bu adaletsizlik, bu vicdansızlık bu düşmanlık sona erinceye kadar, arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak girecek bu davalardan beraat edinceye kadar mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız" denildi.