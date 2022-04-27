Funda Kocabıyık: Uşak Valisi, eşinin Gezi Parkı davasında çıkan kararları eleştirmesi sonrası merkeze alındı

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Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Funda Kocabıyık.

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak bakanlık emrine görevlendirildiğini duyurdu. Funda Kocabıyık'ın eşi ve eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Parkı davasında çıkan kararları sosyal medya hesabından eleştirmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi ancak kararın gerekçesine ilişkin detay verilmedi.

Gezi Parkı davası 25 Nisan'da tamamlanan duruşmayla hükme bağlanmıştı.

İş insanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer sanıklardan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hüseyin Kocabıyık ise Gezi Parkı davası kararını Twitter üzerinden "Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar" diyerek eleştirmişti.

Kocabıyık, eleştiriler üzerine, "Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin. Ak parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir" ifadelerini kullanmıştı.