Babacan: DEVA Partisi genel seçime tek başına girecek, cumhurbaşkanlığı seçiminde 'A planı ortak aday'

Ayşe Sayın

Ankara

16 dakika önce

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel seçime tek başına girme kararı aldığını açıkladı. Babacan, kararını sosyal medya hesabından, "DEVA Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, şanıyla, logosuyla girme kararı almıştır" diyerek duyurdu. Babacamn daha sonra düzenlediği basın toplantısında, 6'lı masada belirledikleri seçim işbirliği alanları ve ortak cumhurbaşkanlığına dönük tutumun arkasında olduklarını belirterek, "A planımız 6'lı masada ortak aday oluşturup tek adayla seçimlere girmek" dedi.

Ali Babacan, sürpriz bir kararla partisinin parlamento seçimlerine ilişkin tutumunu ilan etti. Babacan böylece "6 partili ittifak veya ittifak içinde ittifak" formüllerine dayalı hesaplara da son vermiş oldu.

Babacan, 6'lı masa toplantısının ardından partisinin Genel Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayarak, genel seçime ilişkin tutumlarını netleştirdiğini açıkladı.

DEVA Partisi lideri, her hafta Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısı öncesi kararını Twitter hesabından duyurdu:

Babacan, basın toplantısında da bir kez daha parlamento seçimlerine ayrı gireceklerini vurguladı ancak 6'lı masadaki seçim işbirliğine yönelik sözlerin de arkasında olduklarını söyledi:

"Partimiz kendi adıyla kendi logosuyla seçime girme kararı almıştır. Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamasını arzu ederim. Altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız, işbirliği alanlarımızı genişletme korusunda kararlıyız. Mutabık kaldığımız alanlarda, altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. O masada oturan bütün partilerle, işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda güçlü bir iradeye sahibiz."

'Türkiye'yi rövanşların ülkesi yapmayacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup konuşmasında, "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz" diyerek iktidara bayrak açtığı konuşmasının ardından, Babacan'ın, "Kin ve intikam zehriyle alınan kararların adaletsizlikten başka hiçbir şey getirmediğini tarih boyunca deneyimledik, deneyimliyoruz. Türkiye'yi 'rövanşların ülkesi' yapmayacağız" ifadelerini kullanması da dikkat çekti.

'Barajları yıkıp geçeceğiz'

Babacan, "Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun diyorum. Türkiye 1'den büyüktür, Türkiye 1'den büyüktür, Türkiye 1'den büyüktür. Hodri meydan diyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Barajları yıkıp geçeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim dönemini başlattığını ve parti olarak da buna hazır olduklarını vurgulayan Babacan, "Ve biz kazanacağız. Kendisi gerilimi istediği kadar artırmaya çalışsın. Her seçim döneminde gererek, kutuplaştırarak seçim almaya çalışıyor. Biz bu seçim dönemini nefrete ve öfkeye teslim etmeyeceğiz. Huzur kazanacak. Aklına ne geliyorsa tek imzayla yapıversin. Bu otoriter rejimi değiştireceğiz. Ülkemiz derin bir nefes alacak" görüşünü dile getirdi.

Gazetecilerin sorusu üzerine 6'lı masada seçim işbirliğine dönük çalışmalara katkı vermeye devam edeceklerin vurgulayan Babacan, "Siyasi partilerle işbikrliği alanlarını genişletmekle ilgili irade birliğimiz var" dedi.

Babacan, parlamento seçimlerine ayrı girme kararının ardından partisinin ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki soru üzerine ise "A planlarının ortak aday" olduğunu söyledi:

"6'lı masayla ilgili sözler var, arkasındayız dedik. Geçen Pazar günü yaptığımız toplantıda ortak açıklama yaptık ve 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayının niteliklerini tarif ettik. Partilerin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması, seçimlerde başarı sağlamak için önemli yöntem olacaktır. Bizim terchimizi budur. Ama olur da 6'lı masada aday konusunda ortak aday sağlanamazsa farklı seçeneğe bakarız. Ama A planımız 6'lı masada ortak aday oluşturup, isim üzerinde mutabakat sağlamak."

6'lı toplantının ardından

Babacan'ın bu açıklaması, 6 muhalefet partisi liderinin seçim işbirliğine dönük görüşmelerin yapıldığı Pazar günkü üçüncü toplantının hemen ardından gelmesi dikkat çekici.

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 seçenekli formül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da "ittifak içinde üçüncü ittifak" formülünü seslendirdiği kamuoyuna yansıdı.

Babacan ve ekibinin ise "ilk kez seçime girecek bir parti olmaları nedeniyle kendi isim ve logosuyla seçime girmeyi" istediği baştan beri biliniyor.

Ancak Babacan, geçtiğimiz aylarda BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "geçiş sürecinin yol haritasında uzlaşma sağlanmadan, ittifak konuşmayacağını da açıklamış, uzlaşma sağlanması halinde ittifaklara kapalı olmadığı" mesajını da vermişti.