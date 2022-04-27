Babacan: DEVA Partisi neden 'kendi logo ve ismiyle seçime girme' kararı aldı?

Ayşe Sayın

Ankara

27 Nisan 2022, 19:18 +03 Güncelleme 33 dakika önce

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, partinin genel seçime "kendi adı ve logosuyla" girme kararının altında yatan nedenler, netleşmeye başladı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, bu açıklamanın nedenini, "iktidar medyasına yakın çevrelerde DEVA Partisi kadrolarının başka siyasi parti amblemi altında seçime gireceği yönündeki paylaşımlar" üzerine yaptığını söyledi. Şahin, "İster ittifak içinde, ister ittifak dışında DEVA Partisi kendi adıyla seçime girecek" sözleriyle de bir ittifak çatısı altında da seçime girebileceklerini de ifade etti.

DEVA Partisi kaynakları kararın altında, partiye yönelik bu tür eleştirilerin önünü kesmenin yanı sıra, "milletvekili listesi tartışmalarına son verilmesi, rahatsız AKP tabanından daha fazla oy alma hesabı ve yeni parti olarak kendilerinin oy potansiyelini görmenin" hedeflendiğini söylüyor.

'Umumi istek üzerine'

DEVA Partisi'nin kendi isim ve amblemiyle seçime girme isteği biliniyor. Gerek Ali Babacan ve gerekse parti yöneticileri, sık sık yeni kurulmuş bir parti olarak, "tartıya çıkmak ve seçmen gözündeki ölçülerini görmek istediklerini" dile getiriyorlardı.

Ali Babacan'ın Pazar akşamı yapılan son 6'lı masa toplantısında da bu tercihini dile getirdiği ancak bu yönde bir açıklama yapacağı konusunda net bir mesaj vermediği belirtiliyor.

Babacan'ın kararında, iktidara yakın medyada DEVA Partisi'nin CHP listelerinden seçime gireceği yönündeki algıyı kırma amacının yanı sıra, CHP'yle işbirliğinden rahatsız olan kesimlerin eleştirilerinin de etkili olduğu ifade ediliyor.

DEVA Partisi kaynakları, sadece iktidar yanlısı değil, CHP'ye yakın medya kuruluşlarını da işaret ederek, "Sadece tabanımıza yakın kesimlerden değil, paydaşlarımızın tabanlarından da bize yönelik tacize varan yaklaşımlar oldu. O nedenle bir anlamda umumi istek üzerine bu kararı aldık" yorumunu yapıyorlar.

Kaynak, Getty Images

'Başka parti listesinde erime seçeneğini ortadan kaldırdık'

Babacan açıklamasında, seçime kendi logoları altında, ittifakın parçası olarak mı yoksa ittifak dışında mı gireceği konusunda bir değerlendirme yapmadı.

Bu da ilk başta genel seçim için "6'lı masadan kopuş" olarak yorumlandı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, daha sonra "ister ittifak çatısı altında, ister ittifak dışında" vurgusu yaparak tutumlarına açıklık getirdi.

DEVA Partisi kaynakları, Babacan'ın özellikle böyle bir açıklama tercihinde bulunarak, "bir parti listesinden seçime girmeyeceklerini" duyurmayı tercih ettiğini belirtiyor:

"Biz burada sadece bir başka partinin listesinden seçime girme, başka parti listesinde erime seçeneğini ortadan kaldırmış olduk. Onun dışında ittifak çatısı olabilir veya tek başına kendi listemizle girebiliriz ama her şartta, başkasının listesinden seçime girme seçeneğini devre dışı bıraktık. Bir ittifak çatısı içinde olursa da kendi adımız ve logomuzla gireceğimizi deklare etmiş olduk."

'Liste, milletvekili pazarlığı krizinin önü kesildi'

Edinilen bilgiye göre kararda, parti tabanının eğilimi de etkili oldu.

Kamuoyu anketlerinde, parti tabanının yüzde 60'ı ve il başkanlarının büyük bölümü "kendi isim ve logoyla seçime girilmesi" yönünde görüş bildirdi.

Yeni seçim sistemine göre yapılan simülasyonlarda, Millet İttifakı'nın en fazla "tek parti listesinden seçime girilmesi" halinde milletvekili çıkaracağı hesaplandı. Ancak bunun hem tabanda, hem de özellikle ittifakın taşıyıcısı olan CHP veya İYİ Parti açısından "liste krizine" yol açabileceği veya parti tabanlarında diğer partilerin "yük olarak görülebileceği" değerlendirildi.

Bu durumun özellikle rahatsız AKP seçmeninden oy almak isteyen DEVA Partisi aleyhine bir propagandaya da yol açabileceği öngörüldü.

Dün yapılan Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda da bunun uzun uzun değerlendirildiğine işaret eden DEVA Partisi yöneticileri, ittifak çatısının yüzde 7 ülke barajını aşmak için önemli olduğunu, onun dışında her partinin zaten kendi oyuyla milletvekili çıkaracağını hatırlatarak, "O nedenle ittifak çatısı altında ya da tek başına seçime girme seçeneklerini masada tutuyoruz" diyorlar.

Partideki eğilim, yüzde 7 ülke barajının aşılamayacağının görülmesi halinde ittifak çatısı altında seçime girilmesi yönünde.

DEVA Partisi'nin başka bir siyasi partinin listesinden seçime girmesi halinde milletvekili çıkarma şansının daha fazla olacağı ifade edilmekle birlikte, "götürüsünün, getirisinden fazla olabileceği" hesaplandı.

Parti kaynakları bu konuda şu yorumu yaptı:

"DEVA Partililer, diyelim ki İYİ Parti listesinden seçime girdi. Bu durumda İYİ Partililer tepki gösterecektir, milletvekili pazarlığı masaya tartışmaları yaşanacak. CHP için de aynı durum söz konusu. Ayrıca bu durum bizim tabana yakın, AKP'den rahatsız seçmen açısından sıkıntı yaratabilirdi.''

Parti kaynakları, erken seçime mevcut Seçim Yasası ile gidileceği için, ittifak ve seçim işbirliğine ilişkin formüllerin buna göre yeniden değerlendirilebileceğini de ifade ediyorlar.

Kaynak, DEMOKRAT PARTI

CHP: 6'lı masayı etkilemez

Babacan'ın açıklamasına CHP'den "sorun yok" mesajıyla yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi isim ve logosuyla girmesinin ortak çalışma planını etkilemeyeceğini ifade etti:

"Sayın Babacan masadaki partilerle bir sorun olmadığını ve azami iş birliğinin süreceğini söyledi. Biz geçmişte seçimlere Millet İttifakı olarak girdik: CHP ayrıydı, İYİ Parti ayrıydı, Saadet Partisi ayrıydı. Bunlar olacaktır, böyle olur, çatı partisi olur, formül çok.