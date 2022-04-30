Erdoğan: TÜSİAD'ın 'İktidarı nasıl götürürüz?' diye bir derdi var fakat parayı bizimle kazandılar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamalarda TÜSİAD'ı hedef aldı.

AA'nın haberine göre Erdoğan, "TÜSİAD'ın 'Acaba ülkenin geleceğine nasıl katkı veririz?' diye bir derdi yok. Tam aksine 'Mevcut iktidarı nasıl götürürüz? Rahat rahat kullanabileceğimiz bir iktidarı nasıl getirebiliriz?' diye bir dertleri var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye'de şu 20 yıllık dönemde bunlar parayı bizimle kazandılar, büyümeyi bizimle kazandılar."

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Dünyada da enflasyon var ama yüzde 9-10 civarlarında. Türkiye'de tüketici enflasyonu yüzde 60'ı geçti" demişti.

18 Nisan'da ise Turan, Türkiye Ekonomi Modeli olarak adlandırılan ekonomi modelini değerlendirmiş, "TL'ye değer kaybettirip cari açığı azaltalım ardından enflasyon düşer denklemi çalışmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Turan enflasyonun artmaya devam edeceği uyarısını da yapmıştı.

Erdoğan: Enflasyonu düşüreceğiz

Merkez Bankası'nın yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 42 olarak güncellediğinin anımsatılması üzerine Erdoğan, "Milletimiz bu enflasyon sorununun da üstesinden AK Parti'nin geleceğini biliyor. Enflasyonu daha önce tek haneye biz düşürdük, yine biz düşüreceğiz" dedi.

'Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısındaki "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" ifadelerine değinen Erdoğan, "Bu 6'lı grup, kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek, bu da bizim sorunumuz değil. Şu anda Cumhur İttifakı, adayını belirlemiştir ve Cumhur İttifakı bu adayıyla beraber yoluna devam etmektedir" dedi.

'Mısır'la da böyle bir politikanın olması mümkün'

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan ile temasların başladığı, benzer bir durumun üst düzeyde Mısır'la söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi: