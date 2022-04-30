Satılık ve kiralık ev fiyatları neden artıyor?

bir saat önce

Gayrimenkul fiyatları son yıllarda artan bir hızla yükseliyor.

2022 yılından başından bu yanaysa konutlarda son zamanların en yüksek artış oranları görüldü.

Merkez Bankası verilerine geçen yıla oranla fiyat artışı Türkiye genelinde yüzde 94.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezine (BEKAM) göreyse fiyatlar ülke genelinde yüzde 134 arttı.

Uzmanlara göre fiyatlardaki bu değişimin temel sebebi arzın talebi karşılayamıyor olması.

Kurdaki dalgalanma, enflasyon ve inşaat maliyetlerindeki artış arzı kısıtlarken nüfus artışı, şehirleşme, göç ve enflasyondan uzaklaşmak amacıyla konuta yatırım yapılması talebi tetikliyor.

Uzmanlar, enflasyon kontrol altına alınmazsa ve arz desteklenmezse bu durumun ciddi bir barınma krizine yol açabileceğini söylüyor.

Haber & Video: Neyran Elden