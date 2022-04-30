Trabzonspor şampiyon: 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun öyküsü

Burak Abatay

BBC Türkçe

31 dakika önce

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Trabzonspor, bu akşam evinde Antalyaspor'la 2-2 beraber kalarak, elde ettiği 77 puanla bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Bordo mavililer bu zaferle birlikte 1983-1984 sezonunun ardından ilk kez Türkiye liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Karadeniz temsilcisinin ligde elde ettiği yedinci şampiyonluğu, maçın bitiş düdüğüyle birlikte, hazırlıkların günler öncesinde yapıldığı kentte coşkuyla kutlanmaya başlandı. Maçın son düdüğü çalmadan Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi.

Maçta Trabzonspor'un golleri 3. ve 62. dakikalarda Cornelius ve Dorukhan Toköz'den gelirken, Antalyaspor'un gollerini 51 ve 80. dakikalarda Ndao ve Wright kaydetti.

17 Ekim 2021'deki Ligin 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, o tarihten beri zirvedeki yerini korumayı bildi.

Peki, Trabzonspor'u ligin sonuna kadar zirvede kalmasına neden olan başarısının arka planında neler var?

Transfer politikası ve erken planlama

BBC Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Socrates Dergi yazarı Emre Özcan'a göre bordo mavili ekibin transfer politikası oldukça işe yaradı.

Ancak takıma katılan futbolcuların yaş bareminin bir hayli yüksek olduğunu ve buna başlangıçta tereddütle yaklaştığını belirten Özcan, ancak Trabzonspor'un neredeyse tüm transferlerden katkı sağladığını söylüyor.

Trabzonspor, sezon başında 33 yaşındaki Marek Hamsik, 34 yaşındaki Gervinho, 30 yaşındaki Fode Koita, 32 yaşındaki İsmail Köybaşı ve 28 yaşındaki Stefano Denswil ve Andreas Cornelius gibi oyuncuları kadrosuna kattı. Sezon ortasında da en yakın rakiplerinden Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu 31 yaşındaki Edin Visca'yı transfer etti.

Kadrosunda da halihazırda 33 yaşındaki Anthony Nwakaeme'yi, 32 yaşındaki Bruno Peres'i ve 30 yaşındaki Djaniny gibi oyuncuları bulunduran Trabzonspor'un sezon içerisindeki ilk 11'inde de 30 yaş üstü futbolcular çok fazla forma giydi.

Transfermarkt verilerine göre kulüp, 26 yaş ortalamasında bir takım inşa etti.

Özcan, bunun kısa vadeli bir plan olduğunu, tuttuğunu ve tecrübeli futbolcularla maksimum verimin alındığını ancak gelecek sezonlar içerisinde transfer politikalarında gençleştirmeye gitmesi gerektiği görüşünde.

'Visca hamlesi iki takımı birden yarıştan düşürdü'

Sezon planlamasını sezon başlamadan çok önce yaptığını da hatırlatan Özcan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çalıştığı takımlarda bu tür erken yapılanmaları yaptığını söylüyor ve ekliyor:

"Sezon devam ederken yapılan Visca transferi bile çok kritikti. Arkadan gelen ve kendisini sıkıştırma ihtimali olan Başakşehir'e vurulan bir darbe oldu. Başakşehir, Visca'nın açığını kapatmak için Konyaspor'dan Serdar Gürler'i aldı. Bu da Trabzonspor'un en yakın takipçilerinden Konyaspor'a vurduğu başka bir darbe oldu."

Özcan, Visca'nın Türkiye'de son 10 yıla damgasını vurmuş bir oyuncu olduğunu altını çizerek, "Gelecek sezon için de Başakşehir'i zayıflatmış oldu. Rakiplerinizden birini uzun vadeli yıpratmak da mantıklı bir hamle" diyor.

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İstanbul takımlarının başarısızlığı

İstanbul takımları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray neredeyse sezonun ortasına gelmeden yarışın dışında kaldılar.

Üç takım da başarısızlıklar nedeniyle en az birer kez teknik direktörlerini değiştirdi. Galatasaray ligin 23'üncü haftasında 15'inci sıraya kadar geriledi ve düşme potasıyla arasındaki fark 3 puana kadar düştü.

Sezon başında yeni bir yapılanmaya giden sarı kırmızılı takım ve yeni bir hoca değiştirmiş olan Fenerbahçe'nin zorlanacağının belli olduğunu ifade eden Özcan, Beşiktaş'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde fazlasıyla hırpalandığını belirtiyor.

Hal bu iken Trabzonspor adına yarış için çok ideal bir yapının oluştuğunu vurgulayan Özcan, şu görüşleri savunuyor:

"İstanbul takımlarının yarıştan kopmadığı denklemde muhtemelen üzerlerinde daha büyük baskı hissederlerdi. Böyle bir gerçek var. Ama bu Trabzonspor'un meselesi değil. Trabzonspor'un içinde bulunduğu bir durumdu. Onlar da fırsatı değerlendirdi. Ama bunu öngördüklerini düşünüyorum."

Ancak Özcan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın işinin gelecek sezonlarda da kolay olmayacağını söylüyor.

Trabzonspor'un başarısının tek sezonluk olup olmayacağından emin olmayan Özcan, "Önümüzdeki yıllarda üç büyüklerden bir ya da ikisi şampiyonluktan yine çok uzak kalabilir. Çünkü çok borçlular. Diğerlerine göre Trabzonspor'un daha az borcu var. Önlerinde bir şans var, bu başarı gelecek sezonlarda da devam edebilir" diyor.

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Avcı'nın taktiği

Özcan, Abdullah Avcı'nın tıpkı daha önce Başakşehir'i çalıştırdığı döneme benzer bir düşük tempolu oyunu Trabzonspor'da da sürdürdüğünü belirtiyor.

Bordo mavili takımın Başakşehir'e göre daha fazla direkt oynadığını da sözlerine ekliyor:

"Bunun nedeni nedir, tam olarak tespit etmek kolay değil. Takımın set oyununa çok uygun olmadığını düşünebilir. Trabzonspor savunmasını geçiş oyununu karşılaması zor olabilir diye de düşünmüş olabilir. Takım hücuma kalkarken savunma arkada alan verebiliyor. Nitekim Avcı, başına gelir gelmez Trabzonspor'u direkt oynayan bir takıma dönüştürdü."

Avcı'nın düşük profilli takımlara karşı topu savunan bir takım kurduğunu belirten Özcan, bunun savunmayı güçlendirmek adına hücumdan taviz vermek anlamına gelmesi yönüyle bir handikapa sahip olduğu görüşünde.

Özcan'a göre Avcı bunu yaratıcı oyuncularıyla avantaja döndürdü:

"Avcı, 'Benim elimde çok kaliteli oyuncular; Bakasetas, Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Gervinho, Hamsik, Visca var. Bir şekilde skor yaparım' diye düşündü. Öyle de oldu. Avcı'nın Trabzonspor'u Başakşehir'den daha az topa sahip olan bir takım ama net skor alan bir takım oldu."

Trabzonspor'da kurulan orta saha, Özcan için başarıdaki belirleyici faktörlerden biri.

Özcan, tek defansif orta sahanın önüne hücumcu anlamına gelen 10 numara mevkiindeki iki oyuncuyla oynamasının başlangıçta problem olabileceğini düşündüğünü söylüyor.

Ama çok sağlıklı bir kadro kurulduğunu ve bunun da çok iyi işlediğini belirten Özcan şöyle devam ediyor:

"Trabzonspor, Hamsik artı Bakasetas'la ilk yarıyı oynadı. İkinci yarıda Hamsik sakatlanınca Bakasetas artı Abdülkadir Ömür'le kurdu orta sahayı. Defansif orta sahada da Dorukhan'ın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Öte yandan sağ bekte de çok iyi performanslar sergiledi."

Trabzonspor yönetiminin Avcı'ya verdiği destek ve istenilen transferleri yapmasının önemine atıfta bulunan Özcan, "Yönetim içinde çatlak sesler de çıkmadı. Kulüp ve oyuncular üzerinde baskı uygulamadılar. Başkan Ahmet Ağaoğlu da dahil herhangi bir yöneticinin ön plana çıktığını hatırlamıyorum" diyor.

Öne çıkan oyuncular kimler?

Özcan'a Trabzonspor'un yedinci şampiyonluğunda kimin öne çıktığını sorduğumuzda ise şu cevabı veriyor:

"Sezonun ilk yarısında Hamsik. Sakatlığının ardından da performans kaybetmeden devam etti.

"Nwakaeme elbette çok özel bir oyuncu. Temposu çok düştü ama hala geçer akçe bu ligde. Çift haneli gol ve asist sayısını yakaladı.

"Cornelius çok önemli bir biçimde düzenli gol katkısı yaptı. Sadece Djaniny ile böyle olmayabilirdi. İki performans veren oyuncuya ihtiyacınız var ve Cornelius bu noktada çok önemli bir katkı sundu.

"Bir de elbette Uğurcan Çakır önemli performanslar sergiledi. Öyle kurtarışlar yaptı ki, puan kaybedeceği 7-8 maçta takımını sırtladı."

'Hak edilmiş bir şampiyonluktu'

2021-2022 sezonu, Türkiye'de hakem tartışmaları içerisinde geçen başka bir sezon oldu. Öyle ki, sezon ortasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık dahil 13 hakem hakkında liste dışı bırakma kararı verdi.

Hakemlerin itiraz başvuruları Tahkim Kurulu'nda kabul edilirken, daha sonra değişen Merkez Hakem Kurulu ile birlikte bazı hakemler liglerin son haftalarına doğru yeniden görev almaya başladı.

Hakem tartışmalarının bir diğer boyutu da hakemlerin performansları üzerine oldu. Pek çok takım hakem kararları nedeniyle mağdur olduğunu iddia ederken, bazı takımların da bu sebeple avantaj elde ettiği savunuldu.

FIFA kokartlı eski hakem Seçim Demirel'e göre, hakem performansı tartışması Türkiye'de yeni bir şey değil.

Trabzonspor'un, hakemler aracılığıyla şampiyon olduğu gibi bir iddianın mümkün olamayacağının altını çizen Demirel, "Ta sezon başında 'Trabzonspor'u şampiyon yapacaklar' gibi şeyler duyduk. Ama ortadaki oyun kalitesine baktığınızda hak edilen bir şampiyonluktu" diyor.

Söz konusu atamalar, yönetimi değişiklikleri ve tartışmalar nedeniyle hakem camiasının bu sene çok yorulduğuna değinen Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: