1 Mayıs'ta İstanbul'da en az 164 kişi gözaltına alındı, Maltepe'deki mitingde Gezi tutuklularının mesajı okundu: 'Zulme karşı direneceğiz'

47 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Beşiktaş Yıldız Yokuşu'nda yaşananlardan bir kare.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, salgın nedeniyle zorunlu olarak verilen iki yıl aranın ardından kitlesel olarak Türkiye genelinde kutlandı. İstanbul'da grupların Taksim Meydanı'na çıkışına izin verilmedi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 1 Mayıs mitingi Valiliğin belirlediği alan olan Maltepe'de yapıldı.

2013 yılından bu yana 1 Mayıs etkinliklerine kapatılan Taksim güne geniş güvenlik önlemleri ile başladı.

Kutlamaların geleneksel adresi olan meydana yalnızca sendika temsilcilerinin çıkmasına izin verildi.

Taksim'e ilk gelen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yönetimi oldu.

Anıta çelenk bırakan DİSK'in Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada "1 Mayıs meydanı, Taksim meydanıdır." mesajını verdi.

Sendikalar, Kazancı Yokuşu girişindeki anma noktasına da çiçek bıraktı.

Taksim'e çıkan birçok noktada ise polis göstericilere müdahale etti.

İstanbul Valiliği, öğle saatleri itibarıyla Beşiktaş ve Şişli'de 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Taksim meydanında bir gece önce Trabzonspor taraftarlarının kutlama yapması da, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çifte standart olarak değerlendirildi.

Gezi davasında tutuklananların mesajı okundu

Valiliğin İstanbul'daki miting için belirlediği Maltepe meydanındaki kutlamaya ise yoğun bir katılım vardı.

Sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yürüyüşü nedeniyle etkinlik bir saat geç başladı.

Gezi sloganlarının da atıldığı meydanda, geçen hafta içinde dava kapsamında tutuklanan Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın mesajları okundu:

"1 Mayıs'ı, 1 Mayıs meydanında, Taksim'de kutlayacağımız günlerde hep birlikte olacağız. Zulme karşı direneceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız. Özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelemiz kazanacak. Hepinize Bakırköy ve Silivri cezaevlerinden selamlar. Yaşasın 1 Mayıs."

Kaynak, DİSK Fotoğraf altı yazısı, Maltepe Miting Alanı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs önlemleri kapsamında il genelinde 22 bin 171 polisin görev yaptığını açıkladı.

AKP hükümeti 1 Mayıs'ı 2010 yılında resmi bayram olarak kabul etmiş ve 32 yıl aradan sonra ilk kez 1 Mayıs yeniden Taksim'de polis müdahalesi olmaksızın kutlanmış ve bu kutlamaya resmi açıklamaya göre 140 bin kişi katılmıştı.

2011 ve 2012 yıllarında da meydanda kutlama yapılmasına izin verildi.

İzmir, Ankara ve Diyarbakır'da da kutlamalar geniş katılımla gerçekleşti.

Diyarbakır'da 4 saat süren etkinlikte HDP yanında CHP bayrakları da yer aldı.