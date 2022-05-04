Sessiz İstila: Filmin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı

4 Mayıs 2022, 13:30 +03 Güncelleme 58 dakika önce

Kaynak, YouTube Fotoğraf altı yazısı, Hande Karacasu

Sessiz İstila kısa filminin yapımcısı Hande Karacasu, dün Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Dün YouTube üzerinden yayınlanan ve 1,8 milyondan fazla izlenen film, Twitter'da göç ve göçmen karşıtlığı gibi konularda tartışmalara yol açmıştı.

Zafer Partisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada filmin halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini belirtti.

Fragmanı Twitter üzerinden yayınlanan ve ardından YouTube'a yüklenen filmde, 2043 yılında Suriyelilerin Türkiye'de yönetimde ve sosyal hayatta hakim bir konuma geldiği, Türklerin ise iş bulamadığı ve Türkçe konuşamadığı bir senaryo gösteriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bahse konu olan video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarptırarak yayınlayan H. K. isimli şahıs Sakarya'da, ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz gözmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H. D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır."

Karasu'nun avukatlarından Mehmet Zengin Twitter üzerinden, "Sessiz İstila filminin yapımcısı Hande Karacasu gözaltında! Her gün şiddetini artıran bir karanlık! 100 bin göçmen olsa sığınmacı olur belki ama 10 milyon göçmenle yapılan olsa olsa demografik işgal olur!" ve "Anayasa Mahkemesi'nin, 19.02.2020 tarih, E. 2018/91 ve K. 2020/10 kararı uyarınca SANAL DEVRİYE yapmanız kesin olarak hukuka aykırı" paylaşımlarını yaptı.

İfadesi alınan Hande Karacasu serbest bırakıldı. Sosyal medyada kendisine yönelik yapılan ırkçılık suçlamalarına "Ben ırkçı değilim, vatanperver bir Atatürk Türkiyesi kadınıyım!" şeklinde cevap verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" demişti.

"Sessiz İstila" filmini Hande Karacasu'dan sipariş ettiğini ve masraflarını kendi karşıladığını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çataklı'nın sözlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.