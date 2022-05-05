Enflasyon Nisan ayında yıllık bazda yüzde 69,97 olarak açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 7,25 artarken enflasyon yıllık bazda yüzde 69,97 yükseldi.

Geçen ay açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları, yüzde 61,14 ile son 20 yılın yüksek seviyesine ulaşmıştı. Türkiye'de enflasyonun bundan önce en yüksek olduğu dönem yüzde 65 ile Mart 2002'ydi.

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 156,86

Öte yandan, ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 156,86 olarak hesapladı. ENAG'a göre aylık enflasyon ise yüzde 8,68 oldu. Bu oranlar saatlik ve günlük fiyat değişimleriyle hesaplandı.

Fed, enflasyonla mücadele için son yılların en yüksek faiz artışını yaptı

Çarşamba günü faiz kararını açıklayan Amerikan Merkez Bankası (Fed) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 50 baz puan yükseltti.

2000 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen enflasyon ile mücadele etmek için para politikasında sıkılaşmaya gideceğini duyurdu.

Piyasa da Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 50 baz puan faiz artışına gitmesini bekliyordu.

Böylece politika faiz oranı yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltildi.

Fed, bir önceki toplantının yapıldığı Mart ayında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş ve politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) de Çarşamba günü yayımladığı raporda, Mart ayına ait istatistikleri paylaştı. Buna göre Mart 2022'de OECD ülkelerinde tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 8,8 oranında arttı. Şubat 2022'de artış yüzde 7,8 oranındaydı. Bu, Ekim 1988'den bu yana OECD ülkelerinde görülen en yüksek artış oldu.

OECD ülkelerinin yaklaşık beşte birinde enflasyon iki haneli oranlara yükselirken, aynı rapora göre en yüksek enflasyon Türkiye'de görüldü.