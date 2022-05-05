Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında 'Soros çocuğu' tartışması

5 Mayıs 2022, 20:09 +03

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "Soros çocuğu" ifadelerini kullandı. Özdağ ise Twitter'da yaptığı paylaşımda yarın İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini söyleyerek, Soylu'ya "Polisin arkasına saklanmadan bekle" dedi.

Tartışma Soylu'nun TGRT Haber'de katıldığı programda Özdağ hakkında söylediği ifadelerle başladı.

Özdağ'ın "Sessiz İstila" isimli filmi hakkında söylediği "Ben finanse ettim" sözlerinin hatırlatıldığı Soylu, bunun bir "Soros taktiği" olduğunu söyledi.

Macaristan doğumlu Yahudi asıllı Amerikalı işadamı George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, birçok kurum ve kuruluşa sağladıkları finansmanlarla biliniyor.

Soylu'nun sözlerinin ardından Özdağ yayına bir cevap gönderdi. Sunucu bu yanıtı okumak istese de Soylu, bu mesajın okunmasını kabul etmedi ve "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır" dedi.

Sözlerini sürdüren Soylu, Özdağ hakkında, "Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullandı.

'Göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu'

Bunun üzerine Ümit Özdağ ise Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

İstanbul Milletvekili Özdağ, paylaşımında yarın İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya adıyla hitap eden Özdağ, saat 11.00'de yapacağı ziyarette "tek başına ve silahsız" olacağını söyledi.

Soylu'ya seslenen Özdağ, "Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle" dedi.

Özdağ, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum? Ben siyasi hayatım boyunca en sert eleştirileri yapmış olmama rağmen, hakkımda hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim."