İçişleri Bakanlığı'na yürüyüşü engellenen Ümit Özdağ: Süleyman Soylu, sen Türkiye'nin en büyük kriminalisin

Fundanur Öztürk

Ankara

10 dakika önce

Kaynak, Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürüyüşü polis tarafından engellendi. TBMM önünde basın açıklaması yapan Özdağ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Bu görev bittiği zaman tutuklanacaksın, bunun sen de farkındasın, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kriminalisin" dedi.

Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programı sırasında kendisi hakkındaki ifadelerine karşılık bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na gideceğini belirten Özdağ, Soylu'nun bir süredir kendisi ve Zafer Partisi hakkında "operasyon" yürüttüğünü iddia ederek bakanlığa yürüyeceğini duyurmuştu.

Sabah saatlerinde partisinin genel merkezi önünde basına kısa bir açıklama yapan yapan Özdağ, bazı destekçileriyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na yürüdü. Ancak bir süre sonra bakanlığın önüne ilerleyişi polis tarafından durduruldu.

Özdağ, polis tarafından engellenmesinin ardından sert bir açıklama yaptı:

"Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Bu görev bittiği zaman tutuklanacaksın, bunun sen de farkındasın. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kriminalisin.

"Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek. Ya sen milletin önünde özür dilersin ya da sonuna kadar bu iş devam eder. Ama provokasyonları deneme. Her girişimini ağzına tıkarım."

"Biz 8 milyon insanı, tarihin en büyük geri dönüş projesiyle geriye yollayacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin göçmen politikasını eleştiren ve sığınmacıların geri gönderilmesi için kampanya yürüteceğini söyleyen Ümit Özdağ'la ilgili bir soruya şu yanıtları vermişti:

"Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir."

Özdağ, bu sabah saatlerinde Ankara'daki parti genel merkezi binasına gelerek kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdi. Polis, parti merkezinin bulunduğu sokağa arabayla girişlere izin vermedi.

Parti binası önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na tek başına gideceğini söyleyerek "Herhangi bir provokasyona, karışıklığa, sokak eylemine" izin vermeyeceklerini belirtti:

"Oraya Zafer Partisi Genel Başkanı olarak gitmiyorum çünkü Süleyman Soylu bana ve aileme hakaret etti. Bu Süleyman Soylu ve benim aramda kişisel bir mesele artık. Ya bu ettiği küfrün hesabını çıkacak kamuoyu önünde özür dileyerek verecek ya da bu iş devam edecek.

"Tepkimizi sandığa taşıyacağız. Dün Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklama, bize yapılmak istenen operasyonun işaret fişeğiydi, o işaret fişeğini atıldığı yerde söndürmeye gidiyoruz."

Özdağ, kalabalığın "Dik dur eğilme, bozkurtlar seninle" tezahüratlarıyla İçişleri Bakanlığı'na gitmek üzere genel merkez binasından ayrıldı.

Özdağ, partililere çağrıda bulunarak, "Saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na tek başıma gideceğim. Partililerimiz ve vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı önüne gelmemelerini rica ediyorum" dedi.

Zafer Partisi Basın Merkezi, Ümit Özdağ'ın TBMM Dikmen kapısından İçişleri Bakanlığı protokol kapısına kadar yürüyeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'na araçla gidişi engellenen Özdağ, TBMM önünden yürüyerek bulvarın karşısındaki İçişleri Bakanlığı binasına gitmek istedi ancak yine polisle karşı karşıya kaldı.

Polisler uzun süre Özdağ'ı, basın açıklamasını İçişleri Bakanlığı'nda değil Meclis'in önünde yapması için ikna etmeye çalıştı.

Özdağ ise basın mensupları ve partilileri geride bırakarak İçişleri Bakanlığı'na tek başına yürümeyi teklif etse de yine engellendi ve yürüyüşe geçen Özdağ ile polis arasında arbede yaşandı:

"Burası dünyanın lunaparkı değil. Her ipini koparan gelemez. Biz 8 milyon insanı, tarihin en büyük geri dönüş projesiyle geriye yollayacağız diyoruz. Bu hem sarı muhalefetin hem de sarayın dengesini bozdu."

TBMM önünde gerilim yükseldi

Kaynak, DHA

Ümit Özdağ'ın TBMM önündeki basın açıklaması sırasında gerilim sürekli arttı, polis ve partililer arasındaki tansiyon hiç düşmedi ve haber takibi yapan gazeteciler de darp edildi.

Özdağ, kendisine emniyet mensupları tarafından ulaşan bilgilere göre Soylu'nun partisine yönelik bir komplo planladığını iddia etti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu liderliğinde, Zafer Partisi'ne komplo kuruluyor. Bu komployla ilgili birkaç gün önce genel merkezimize gelen bir polis memuru bilgi verdi.

"Kimlerle kimin telefon konuşması yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim. Başka kaynaklardan da bunu teyit ettim. Zafer Partili gibi görülen hesaplar üzerinden beş-altı ilde karışıklık çıkarıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar.

"Atamanlar diye bir grup var, sağda solda Suriyeli, Afgan dövüyorlar ve bunu sosyal medyada yayınlıyorlar. Bir ay önce bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. İki-üç hafta önce 'Biz kapattık, dağıldık' dediler. Anladık ki arkasında karanlık odaklar var, kimle bağlantılı olduklarını tahmin edebilirsiniz."