İmamoğlu 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili tartışma sürüyor.

Son olarak Cumartesi günü İstanbul'da çiftçilere yazlık sebze fidesi dağıtım programında konuştu. Konuşma sırasında yaşanan tartışmalara da değinen İmamoğlu, "Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz" dedi:

"Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece ve sadece dün bir konuşmada yaptığım vız gelir tırıs gider lafından dolayı özür diliyorum. Ama onun ötesinde yapılan bütün konuşmalarımın ve eylemlerimin arkasındayım. Eleştiri hakkı ebette ki bütün vatandaşlarımızda vardır ama ben dostluklarımı, üç buçuk yıldır elde ettiğim yol arkadaşlığımı, bir fotoğrafla terk edilsin diye elde etmedim.

"Elbette bir fotoğrafla linç edilen, artık yok sayılan, tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden, otobüsünden inilen, oy vermem denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor, birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum cümleler için özür diliyorum sadece, onun altını çizeyim."

İmamoğlu, konuşmasının sonuna doğru da "Benimle dertleşmek, eleştirisini bana söylemek ve dostça, yol arkadaşı olarak, ilkeleri doğrultusunda, uygarca duygularını bana aktarmak isteyen herkesi 19 Mayıs'ta tespit edeceğim bir ortama davet edeceğim, hepsini tek tek dinleyeceğim. Uygar bir biçimde de cevaplarını vereceğim." açıklaması yaptı. Davetin basına kapalı olacağını belirtti.

"Bu süreci büyük bir seferberlik süreci olarak kabul ettiklerini" belirten İmamoğlu, bu sürecin "bu tür aksaklıklara uğramaması için hassas olmak gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi:

"Akıllı olun dememin altında yatan da gerçek akıldır, ayar veren akıllı olalım kavramı değildir."

İmamoğlu, isim vermeden de olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'un "O tartışmaları önemsemiyoruz" sözleriyle ilgili de konuştu; konunun tek muhatabının kendisi olduğunu söyledi ve "Yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez." dedi.

Cuma günü İsmail Küçükkaya'ya konuşan Ongun, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içerisindeki tartışmalar olarak değerlendiriyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Biz bunu çok da önemsemiyoruz doğrusu. Biz Twitter'a bakmıyoruz" demiş; geziye Hande Fırat'ı da davet ettiğini belirtmişti.

Tartışma nasıl başladı?

Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle hafta başında Karadeniz turuna çıkmış; Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ilçelerinin ardından Artvin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve son olarak Trabzon'da meydan konuşmaları yapmıştı.

Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek 38 yıl sonra gelen şampiyonluğunu tebrik etmişti.

Seyahate davet edilen gazeteciler arasında ise hükümete yakın olmakla eleştirilen Nagehan Alçı, Hürriyet Gazetesi'nin uzun yıllar genel yayın yönetmenliği yapmış olan Ertuğrul Özkök, Milliyet gazetesinden Selay Saykal, iktidara yakın olmakla bilinen Türkiye gazetesi ve TGRT'den de Ziya Osman Açıkel ile, başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı yapmış olan ancak son dönemde daha muhalif bir çizgi izleyen Karar gazetesinde yazan Akif Beki de vardı.

Bu gazetecilerin yer aldığı fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine İmamoğlu'nu destekleyen birçok kişi, duruma tepki gösterdi. Tepki gösterenlere bazı ünlü isimler de katıldı.

Bu paylaşımlar ve eleştiriler üzerine İmamoğlu, 6 Mayıs'ta katıldığı, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının yıldönümünde düzenlenen "Tam Bağımsız Türkiye Yolunda Denizlerin Sonsuzluğa Uzanışının 50. Yıl Dönümü Anma Etkinliği'nde "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, ne yazık ki anlık hırslarına yenilen insanlar olabilir, başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar olabilir, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider, hiç umurumda değil." demiş ve eklemişti:

"Ya 'bu insan ne yapmak istiyor'u daha anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum. Çünkü bizim başarmaktan başka şansımız yok."

Hemen ardından da Murat Ongun'un sözleri gelmişti.

Bunun üzerine eleştirilerin dozu arttı, İmamoğlu'na kendisini eleştirenlere karşı "kibirli davrandığı" gerekçesiyle tepki gösterildi.

İmamoğlu'nun özrü de bu tepkilerin ardından geldi.

Trabzonsporluluk ve 'gazeteciler arası kast' tartışması

Aslen Trabzonlu olan İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlaması da tepkilere yol açmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da, bu konuyla ilgili Cumartesi günü yapılan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Nisan ayı olağan toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi ve "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü" dedi.

AKP döneminde başlayan ve belli bazı köşe yazarların, Ankara temsilcilerinin ve genel yayın yönetmenlerinin gezilere davet edilmesi uygulaması da, gazetecilik mesleği ilkeleri açısından tartışılıyordu.

İmamoğlu'nun da buna benzer isimlerle aynı uygulamayı devam ettirmesi, eleştirilere yol açtı.

Karadeniz gezisini takip eden Tele1 muhabiri Engin Açar da, geziyi takip eden muhabirlerin "ayrımcılığa" uğradığını yazdı:

"[Uçaktan] indiğimizde gördüğüm tablo, 'ayrımcılığın' tesadüf olmadığını düşündürüyordu. Bekleyen üç basın aracı vardı. İkisi yarım otobüs şeklinde bizim içinde bulunduğumuz araçtı. Diğeri ise lüks marka ve konforlu bir VIP minibüstü. VIP lüks minibüs Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses gibi belirli gazetecilere ayrılmıştı. Onlar bu araçla programı takip etti. Can sıkıcı bir durumdu. Yapılan bu ayrım, geziyi takip edilen diğer gazetecilerin tepkisine de neden oldu."