Erdoğan'ın konut finansmanı için açıkladığı 3 yeni paket neler içeriyor?

35 dakika önce

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Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut sektöründeki arzi dalgalanmaya karşı bir dizi tedbir aldıklarını duyurdu.

Erdoğan, "Son dönemde küresel ekonomide hammadde fiyatlarında görülen fahiş yükselişler ve tedarik sorunlarının yol açtığı sıkıntılar nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandığını belirten Erdoğan, "vatandaşları konut sektöründeki bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık" dedi.

Türkiye genelinde kiralık ve satılık konut fiyatlarının artması son aylarda en fazla gündeme getirilen sorunlar arasında yer alıyor. Konut fiyatları yıllık yüzde 100'e yakın artışla rekor kırdı.

Konut finansmanı konusunda 3 paket hazırlandığını belirten Erdoğan, bu paketleri şöyle açıkladı:

1. paket:

İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

2. paket:

Birinci ve ikinci el konutları kapsıyor.

Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için bu paketten yararlanılabilecek.

Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor.

Erdoğan, bu paketin bir amacının da "döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik etmek" olarak açıkladı.

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3. paket:

İnşaat sektörüne yönelik olacak.

Erdoğan, "Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayrıldığını" açıkladı.

Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandırılabilecek.

Bu tür alanların rezerv konut alanı ilanı yoluyla çeşitli vergilerden istisna olmasını temin ederek, maliyetlerin düşürülmesi yoluna da gidilecek. Rezerv alanlarda yapılan ve uygun maliyetli krediyle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satış tahdidine tabi olacak.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek verilecek. Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projeleri hızlandırılacak.