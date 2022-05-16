AKP'li Cahit Özkan hakkındaki 'istifa' iddiaları: Yakın çevresine göre istifa veya görevden alma yok

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

19 dakika önce

Kaynak, DHA

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yaptığı programa katılan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, Türkiye'nin ilişkilerini düzeltmeye çalıştığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik sözleri ve sonrasındaki istifa tartışmaları gündeme damgasını vurdu.

Özkan'ın açıklamasının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Twitter hesabından, Özkan'ın görüşlerinin parti görüşlerini yansıtmadığı paylaşımı, "görevden alınacak, istifa edecek" iddialarını da beraberinde getirdi.

Özkan, bu konuda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yakın çevresine göre, Çelik, "sosyal medya paylaşımı öncesinde Özkan'la görüştü ve bilgisi dahilinde bu paylaşımı yaptı ve istifasının istenmesi de söz konusu değil".

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın programında, "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"15 Temmuz'un madem ki finansörü, madem ki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz?

"(…) Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti."

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise programın yayınlanmasının ardından, sosyal medya hesabından, "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" paylaşımı yapması, Özkan'ın görevden alınacağı iddialarını gündeme getirdi.

'Zamanlama sıkıntı yarattı'

Özkan, istifa iddiaları ile ilgili bir açıklama yapmazken, AKP kulislerini hareketlendirdi. Bazı, parti yöneticilerinin "istifasının istendiği ve direndiği" yönündeki iddialar ise Özkan'a yakın kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Parti kaynakları, Özkan'ın katıldığı programın çekiminin 50 gün önce yapıldığını ve yeni yayına konulduğunu ifade ediyorlar. Programın yayınlanmasının BAE Emiri Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın hayatını kaybettiği döneme denk gelmesinin sıkıntı yarattığı, Çelik'in de bu nedenle açıklama yaptığına dikkat çeken kaynaklar, "Özkan, paylaşım öncesinde Ömer Çelik'le görüştü, paylaşım bir diplomatik krize yol açmaması için bilgisi dahilinde yapıldı" görüşünü dile getiriyorlar.

Parti yönetiminin istifasını istediği ve direndiği iddiaları ile ilgili ise "Partide, istifası istenip de direnme diye bir gelenek yoktur. Cahit Bey de istifası istenmesi gibi bir durum olmadığı için açıklama yapma gereği duymadı" yorumu yapılıyor.

Grup nöbetini değiştirdi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

İstifa iddiaları ile ilgili açıklama yapmayan Özkan, Meclis'teki bazı programlarını da değiştirdi. Bu hafta normalde Genel Kurul nöbetçisi olan ve bu nedenle de basın toplantısı yapacağı duyurulan Özkan, grup nöbetini değiştirdi, basın toplantısını da iptal etti. Özkan'ın nöbetini, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş devraldı.