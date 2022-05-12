Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

12 Mayıs 2022, 21:31 +03

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İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşti, Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi.

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası'nın 53. maddesine göre "parti yöneticisi olmasına kısıtlama" getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu'nun il başkanlığına devam edip etmeyeceği ve ileride milletvekili olup olamayacağı tartışılıyor.

Siyasi yasak kararının tartışmalı ve nasıl uygulanacağının net olmadığını savunan CHP'de öne çıkan eğilim, Kaftancıoğlu'nun il başkanlığını "fiilen" sürdürmesi yönünde.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Cuma sabahı olağanüstü toplanacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında izleyecekleri stratejiyi netleştirecek.

Siyasi yasak kararı hangi sonuçları doğurabilir?

Siyasi parti kapatma davalarında milletvekilleri ve parti yöneticileri için gündeme gelen "siyasi yasak", kapatma davaları dışında da uygulanabiliyor.

Kaftancıoğlu'na yönelik siyasi yasak kararının dayanağı ise yargılandığı yerel mahkemenin bu yönde verdiği karardan kaynaklanıyor.

İlk derece mahkemesi olan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kaftancıoğlu hakkındaki kararında, mahkumiyet kararlarının yanı sıra, Türk Ceza Yasası'nın 53. maddesine göre "parti yöneticiliği" yapmasına da kısıtlama getirdi.

Yargıtay'ın bu kısıtlamayı da onaması nedeniyle Kaftancıoğlu, "siyasi yasaklı" hale geldi.

Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getiren ve kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında uygulanabilecek kısıtlamaları düzenleyen 53. Maddenin "d" fıkrası, "Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi" olmaktan yoksun bırakılabileceği hükmünü içeriyor.

Söz konusu maddeye göre parti üyeliğine ise bir engel bulunmuyor.

Kaftancıoğlu'nun yasağının mahkumiyet süresi boyunca devam edeceği ifade ediliyor.

Ancak hukukçular, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'na göre 1 yıldan fazla hapis cezası almanın milletvekilliğine engel suç oluşturması nedeniyle Kaftancıoğlu'nun milletvekili adayı olmasının önünün kesildiğini aktarıyor.

"Görevine devam eder"

CHP'de yapılan ilk değerlendirmelere göre karar, İstanbul seçimlerinin alınmasında önemli etkisi olan, bu nedenle de iktidarın hedefi olan Kaftancıoğlu'nun siyaseten önünü kesmeye dönük bir hamle.

Bazı CHP'li hukukçulara göre il başkanlığının düşmesine ilişkin karara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırım da net olmadığı için Kaftancıoğlu görevine devam edebilir.

CHP'de de genel eğilim, il başkanlığından düşürülse bile "fiilen" görevini devam ettirmesi yönünde.

CHP'nin hukukçu milletvekillerinden, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Zeynel Emre de "siyasi yasak" kararının tartışmalı olduğunu görüşünde.

BBC Türkçe'ye konuşan Emre, kararın siyasi olduğunu belirterek, "Amaçları Kaftancıoğlu'nu İstanbul İl Başkanlığı'nda tutmamak. Çünkü İstanbul'da oylara sahip çıktı. Ama bundan sonra da çıkmaya devam edecek" dedi.

TCK'nın 53. maddesine göre getirilen yasak kararının tartışmalı olduğunu ve siyasi yasağın uygulanmasına karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirten Emre şu görüşleri dile getirdi:

"Görevine devam edecek ve yine sahalarda mücadele edecek. En kötü ihtimalle il başkanı olarak imzayı başkası atsa da fiili olarak görevine devam edeceğini düşünüyorum. Bu karar şunu teyit etti, bu ülkede rüşvet almak serbest, tweet atmak yasak" görüşünü dile getirdi.

"İstanbul seçiminin rövanşını almaya çalışıyorlar"

CHP'nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya göre de Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının altında, iktidarın "İstanbul seçiminin rövanşını alma" çabası yatıyor.

Parti olarak Kaftancıoğlu kararının ardından, izleyecekleri stratejinin önümüzdeki süreçte daha da netleşeceğini belirten Salıcı, "Biz bu mücadeleyi burada bırakmayacağız, mücadele büyüyerek devam edecek" görüşünü dile getirdi.

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu hakkındaki kararı onama sürecine de dikkat çeken Salıcı, "Çok hızlandırılmış bir süreç yürüttüler, talimat olduğunu gizleme amacı bile gütmediler. İnsanlar yıllar önce atılmış bir tweet yüzünden mahkum ediliyorsa ya da hapse atılabiliyorsa, bu siyasi iktidar, bu işin nereye varacağını buyursun hesaplasın" dedi.

Salıcı, muhalefete yönelik bu tür kararların devamının gelip gelmeyeceği konusunda ise, "Gezi'nin üzerine, Kaftancıoğlu kararını koyun, oradan bakın" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Bursa'da yapacağı "Milletin Sesi" mitingini İstanbul'a aldı

Kaftancıoğlu hakkındaki kararın kesinleştiğinin CHP Genel Merkezi'nde duyulmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm milletvekillerine Twitter hesabından İstanbul İl Başkanlığı'nda olmaları çağrısı yaptı ve kendisi de İstanbul'a giderek Kaftancıoğlu ile açıklama yaptı.

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a yaptığı "Adalet Yürüyüşü" ile anılan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu kararının ardından ise ilkini Mersin'de yaptığı "milletin sesi" mitingini İstanbul'da yapacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, daha önce Bursa için planlanan "Milletin Sesi" mitingini 21 Mayıs'ta İstanbul'da yapacak.

CHP MYK olağanüstü toplanıyor: Strateji belirlenecek

Kaftancıoğlu kararının ardından ayrıca, Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs Cuma sabahı CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı.