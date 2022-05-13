Türk vatandaşlığı için asgari gayrimenkul bedeli 400 bin dolara yükseltildi

13 dakika önce

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Resmi Gazete'nin Cuma günü yayımlanan sayısında Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmeleri için gereken asgari gayrimenkul edinme bedeli 400 bin dolara çıkarıldı.

Bu bedel 2018 yılında yapılan değişiklikle 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmişti.

Benzer şekilde asgari 500 bin dolar ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek.

Yeni düzenleme 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

Aynı yönetmelikte 5 Ocak 2022 tarihinde yapılan düzenlemeyle, Türk vatandaşlığı için aşağıdaki seçenekler de sunuluyordu:

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmesi

En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilmesi,

En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmesi,

En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmesi,

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmesi

Ocak ayındaki yönetmelik değişikliği ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde, vatandaşlık kazanma başvurularıyla ilgili süreci takip etmek amacıyla bir komisyon kurulabileceği de belirtiliyordu.

3 yılda yaklaşık 20 bin vatandaşlık verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021 yılında yanıtladığı bir soru önergesinde 2018 - 2021 yılları arasında 19 bin 630 yabancıya gayrimenkul alımı karşılığında vatandaşlık verildiği açıklamıştı.

Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer uygulamalar bulunuyor.

Örneğin Portekiz, az nüfuslu yerleri tercih etmek şartı ile 280 bin euro değerinde gayrimenkul alan yabancılara, 5 senelik bir sürecin sonunda vatandaşlık seçeceği sunuyor.

Malta, Yunanistan gibi ülkelerin de benzer programları bulunuyor.

İngiltere ise Ukrayna savaşı sonrası, 2 milyon sterlin yatırım yapanlar için geçerli oturum vizesinin kaldırılacağını açıkladı.