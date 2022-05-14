Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapsin gerekçeli kararı: Öldürme kastı ile hareket etmedi

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Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılandığı davada aldığı 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı. Kararda Uygun'un Hankulu'ya darp-cebir uyguladığı ancak öldürme kastı ile hareket etmediği belirtildi.

Uygun, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturmada da şüpheli konumunda.

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulunmuş;. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile Ümitcan Uygun, gözaltına alınmıştı.

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 13 Nisan'daki karar duruşmasında, cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği Uygun'a, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası verilmiş; tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e ise 'suç delillerini karartma' suçundan 1'er ay 6'şar gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Gerekçeli karar: Hayatını kaybetmesi sonucunu doğuracak şekilde darp uygulandı

Gerekçeli kararda, olay günü sanık Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'na birlikte kaldığı odada hayatını kaybetmesi sonucunu doğuracak şekilde baş bölgesine darp-cebir uyguladığı belirtildi. Cebrin sanık tarafından "Hankulu'nun düşürülerek başının sert ve künt zemine çarptırılması veya kafaya sert ve künt cismin vurulması sonucu mu oluştuğunun adli tıp raporlarında tam olarak belirlenemediği" vurgulandı. Alınan raporlarda Hankulu'nun, sanığın evde olduğu saatte öldüğünün tespit edildiği aktarılarak, "Uygun'un darp eylemini de gerçekleştirdiği, bunun sonucu olarak da Hankulu'nun fenalaştığı" aktarıldı.

Sanık Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'yu baygınlık geçirmesi üzerine diğer iki sanıkla banyoya götürüp ıslatarak kendine getirmeye çalıştığı belirtildi. Kendine gelen Hankulu'nun çay demleyip, sanıklarla bir süre sohbet ettiği, bu durumun da "Uygun'un kendisine olumsuz tavrının olmadığını gösterdiğine" dikkat çekildi. Uygun'un, daha sonra Hankulu ile odaya gittiği de göz önüne alındığında öldürme kastı olmadığı kanaatine varıldığı, bu nedenle 'kasten öldürme' suçundan değil 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan hüküm kurulduğu belirtildi.