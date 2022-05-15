Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

34 dakika önce

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2021-2022 Süper Lig sezonunda bitime üç hafta kala şampiyon olmayı garantileyen Trabzonspor, dün akşam Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Futbolcular, teknik heyet ve yönetim bir tekneyle önce Karadeniz'de turladı. Çok sayıda taraftar da özel tekne ve sandallarıyla takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo mavililer deniz turunun ardından da üstü açık bir otobüsle stadyuma ulaştı.

Saat 18.00'de başlayan kutlamalarda Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Demet Akalın, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ile Yener Çevik gibi sanatçılar sahne aldı.

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Tsahouridis ve Lermi sahne almadı

Kulüp tarafından daha önce kutlama programında yer alacağı duyurulan Yunan kemençe sanatçısı Matthaios Tsahouridis törende sahne almadı.

Programda olmasına karşın sahne almayan bir diğer müzisyen Apolas Lermi ise sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, Tsahouridis ile beraber planladıkları sahnenin "bazı siyasi çevrelerin baskısının ardından Trabzonspor yönetimi tarafından iptal edildiğini" söyledi.

Trabzonspor yönetiminin kendisinden tek başına sahne almasını istediğini belirten müzisyen, bunu reddettiğini belirtti ve "Matthaios sahneye çıkmazsa ben de çıkmayacağımı belirttim. Bizi görmek için gelen taraftarlarımızdan özür dileriz" dedi.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Yunan futbolcu Manolis Siopis, Zafer Yolu'ndan Yunanistan bayrağı ile geçti.

Apolas Lermi, takımın iki Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'i işaret ederek, "Trabzonspor yönetimi Yunanistan bayrağı sallayan 2 futbolcuya gösterdiği anlayışı 2 sanatçıya gösteremedi" diye yazdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kutlamalar öncesinde Twitter'da yaptığı paylaşımda Tsahouridis'in sahne alacak olmasına tepki göstermişti.

Trabzonspor yönetiminden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

'Ayakta alkışlayacaksınız demiştim'

Stadyumdaki kutlamalarda müzisyenlerin ardından horon ve kolbastı ekipleri dans performanslarını sergiledi.

Trabzonsporlu futbolcular, "Zafer Yolu" olarak adlandırılan yoldan üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve '2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor' yazan şampiyonluk formalarıyla geçti.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, törende taraftarları selamlarken gözlerinin dolduğu görüldü.

Şampiyonluk kupasının kaldırılacağı platformda bir konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "3 sene sonra bizi ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Lütfen ayağa kalkın ve bizi alkışlayın" dedi.

Konuşmasında taraftarlarına teşekkür eden Ağaoğlu, şampiyonluk kupasını Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in elinden aldı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'a verdi.

Kupa töreninin ardından havai fişek gösterileri yapıldı.

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