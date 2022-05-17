Kadıköy Belediyesi: CHP ve belediye 'rüşvet' operasyonu için ne dedi?

14 dakika önce

Kaynak, DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli 5 ilde, rüşvet aldıkları iddia edilen ve aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıtalarla mühendislerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere, 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Operasyon düzenlenen iller; İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak.

Habertürk'ün haberine göre, aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli memurların da bulunduğu 194 şüpheli gözaltına alındı. Haberde operasyon kapsamında aramaların devam ettiği, çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulduğu belirtildi.

CHP: Son dönemlerini yaşayan iktidarın acizliğinden ibaret

CHP, bu sabah başlatılan operasyona tepki gösterdi.

Partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, operasyon için "Son dönemlerini yaşayan iktidarın acizliğinden ibarettir, karalama kampanyasıdır" dedi.

Torun, "Belediye yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmayan, belediye binalarında herhangi bir arama-tarama yapılmayan, sadece bazı çalışanlar hakkındaki kişisel şikâyetlerden ibaret olan bir süreci, belediyede yolsuzluk operasyonu yapılıyormuş gibi gündeme getirmek, belediyemize yönelik itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir" diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi de operasyon sonrası Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Bize gelen bir bilgi yok

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı daha sonra TELE 1 Televizyonu'nda yayımlanan "Gündeme Not" programına katıldı.

Gazeteci Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Odabaşı, "Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış, ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Tekrar söylüyorum, 'Şu gerekçeyle, şu arkadaşlar gözaltına alındı' diye bir bilgi yok. Eğer böyle bir şey varsa keşke Emniyet ve savcılık bizimle işbirliği yapsaydı, biz de eğer bu tür işlemler varsa onlara yardımcı olsaydık. Bize gelen bir bilgi yok. Bir bilgi olmadan yorum üzerine konuşuyorum, ne kadar doğru bilmiyorum" dedi.

Odabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: