Kılıçdaroğlu, İstanbul Mitingi'nde demokrasi ve özgürlük için güç birliği çağrısı yapacak

Ayşe Sayın

Ankara

20 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Kılıçdaroğlu, Çarşamba günü CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği'nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de yapılacak mitinginde siyasi yasaklara karşı demokrasi ve özgürlük için güç birliği çağrısı yapacak. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kritik ekonomik ve siyasi sorunlarına ilişkin mesajlar verecek. Mitinge, vatandaşların yanı sıra muhalefet partilerinin temsilcileri de davet edildi. Bursa'da yapılması planlanan miting, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından İstanbul'a alınmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi günü saat 18.00'de Maltepe Meydanı'nda yapacağı miting için CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın başkanlığında, il yöneticileri ve İstanbul milletvekilleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Maltepe Meydanı'nda dev platformdan, katılımcılara seslenecek olan CHP liderinin mitingi için afişler de hazırlandı. Hazırlanan afişlerde Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun fotoğrafları yer alıyor.

Kaftancıoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu afişte, Kılıçdaroğlu'un İstanbul'da yaptığı konuşmadaki "Canan cesurdur, yüreklidir" ifadesi yer alıyor.

Dev platform oluşturulacak, protokol olmayacak

Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının planlandığı Maltepe Meydanı'ndaki beton zemin üzerine dev bir platform kurulacak ve CHP liderinin konuşmasının tüm katılımcılar tarafından izlenmesi mümkün olabilecek.

Şehir dışından da yoğun katılım olacağı belirtilen mitingde, protokol sıraları olmayacak. Partililer, teknelerle ve otobüsle mitingi meydanına giriş yapabilecek. Milletvekilleri ve tüm parti yöneticileri, mitingi halkın arasından izleyecek.

Mersin mitinginde olduğu gibi sanayici, esnaf ve çiftçi yurttaşların sorunlarını anlatmaları için kürsüye davet edileceği mitingde, Kaftancıoğlu'nun da halkı selamlaması planlandı.

Kaynak, DHA

Siyasi partilerin il yöneticileri davet edildi

Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararına, parlamenter sistem masasında yer alan siyasi partilerden de büyük tepki geldiği için, mitinge 6'lı masada yer alan siyasi partilerin liderlerinin davet edilip edilmeyeceği de merak konusuydu.

CHP, bunun bir siyasi parti mitingi olması nedeniyle, lider düzeyinde bir çağrı yapmadı. Ancak, Mersin mitinginde de olduğu gibi hem 6'lı masada yer alan siyasi partilerin il ve yerel yöneticilerine hem de diğer muhalefet partilerine katılım daveti yapıldı.

Hangi mesajları verecek?

CHP liderinin ülkenin ekonomik sorunları ve yurttaşların yaşadığı hak mağduriyetlerine ilişkin mesajlar vereceği belirtilen konuşmasında ana tema, demokrasi ve özgürlük vurgusu olacak.

Siyasi yasaklara karşı tutum alınması çağrısı yapması beklenen Kılıçdaroğlu, İstanbul Mitingi öncesinde Politikyol Haber sitesinde kaleme aldığı yazısında, tüm yurttaşları mitinge davet etti, "Adalet Yürüyüşü"ne vurgu yaptı:

"Bu miting, ülkemizin ve siyasetin yasaklarla değil; özgürlük ve demokrasi ile taçlandırılmasını isteyenlerin mitingidir. Bu miting; geçinemeyen, açlık ve yoksulluk içinde kendi kaderine terk edilmiş milyonların mitingidir. Bu miting; emeği sömürülen, emeklilikte yaşa takılan, 3600 ek gösterge hakkından mahrum bırakılan mağdurların mitingidir.