Cahit Özkan, AKP Grup Başkanvekilliği görevinden alındı

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

19 Mayıs 2022, 19:29 +03 Güncelleme 11 dakika önce

Kaynak, DHA

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yaptığı programa katılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik sözleri, partisi tarafından da tepkiyle karşılanan Cahit Özkan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekilliği görevinden alındı.

AKP Merkez Yönetim Kurulu'nda Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirilmesi kararlaştırıldı. Tunç, Salı günü Meclis grubunda yapılacak seçim sonrasında resmen bu görevi üstlenecek.

Cahit Özkan'ın görevden alınma kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanan ve Özkan'ın da katıldığı MYK toplantısında alındı.

Edinilen bilgiye göre toplantının açış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim anmadan Özkan'ı kastederek, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti ve "sözlerimize, konuştuklarımıza dikkat etmeliyiz" uyarısında bulundu. Toplantının sonuna doğru, Erdoğan'ın, "bir açıklama yapacağını" ifade ettiği Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Özkan'ın grup başkanvekilliğinden alındığını ve yerine Yılmaz Tunç'un getirileceğini açıkladı. Yansıyan bilgilere göre karar birçok MYK üyesi için de sürpriz oldu.

Edinilen bilgiye göre, MYK toplantısı sürerken, Grup Başkanı İsmet Yılmaz, grup başkanvekilliğine getirilmesine karar verilen Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'u arayarak "hayırlı olsun" dileğini iletti.

BAE ve 'yüzde 75'le iktidar' sözleri parti yönetimini kızdırdı

Cahit Özkan, YouTube'da katıldığı televizyon programında, önümüzdeki seçimlerde partisinin yüzde 75 oy alacağı iddiasında bulunmuştu. Özkan ayrıca, Türkiye'nin ilişkilerini düzeltmeye çalıştığı Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilere dair bir soruya da şu yanıtı vermişti:

"Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti."

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise programın yayınlanmasının ardından, sosyal medya hesabından, "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" paylaşımı yapması, Özkan'ın görevden alınacağı iddialarını gündeme getirmişti.

Özkan, basına bir açıklama yapmazken, yakın çevresi, görevden alınma gibi bir durum olmadığını ve Çelik'in sosyal medya paylaşımı öncesinde Özkan'la görüştüğünü ifade etmişti.

Özkan, Çarşamba günü grup toplantısı sırasında da sosyal medya hesabından, "Sıkı dostlar arasına kimse giremez…" mesajı içeren Ömer Çelik'le bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Özkan'ın açıklamaları, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayid Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle, Erdoğan'ın bu ülkeye taziye ziyaretinden hemen öncesine denk geldi.

Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre BAE ile ilgili sözleri kadar Özkan'ın, "yüzde 75 oy alacakları" iddiası da parti yönetiminin tepkisine neden oldu.

Parti kulislerinde, bu ifadelerin, muhalefet tarafından parti aleyhine kullanıldığı yorumları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hem BAE ile ilgili sözleri, hem de oy hedefine ilişkin açıklamaları nedeniyle Özkan'a tepkili olduğu parti kulislerinde dile getiriliyor.

Grupta seçim yapılacak

Grup Başkanvekilliği seçimi için Salı günü, AKP grubu basına kapalı toplanacak. Tek aday olarak seçime girecek olan Tunç, yeni grup başkanı olacak.

Tunç'dan boşalan Adalet Komisyonu Başkanlığı'na ise komisyon üyesi olan Abdullah Güler'in getirilmesi bekleniyor.

'Affını istedi'