Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Real Madrid ile karşılaşacak

27 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Vasilije Micic (22), Shane Larkin (0) ve Erten Gazi (11)

Turkish Airlines EuroLeague dörtlü finalinde Olympiakos'u 77-74'lük skorla yenen Anadolu Efes, finalde Barcelona'yı 86-83 mağlup eden Real Madrid ile karşılaşacak.

Final maçı 21 Mayıs Cumartesi günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Olympiakos ile tarihindeki 45'inci kez karşılaşan Anadolu Efes'te Larkin 21, Bryant 16 ve Micic de 15 sayıyla maçı tamamladı.

Yunan ekibinde ise McKissic 12 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

İlk çeyreği 21-18 önde tamamlayan Olimpiakos, ilk yarıyı da 43-42'lik skorla önde tamamladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Anadolu Efes takımı, maç sonunda galibiyeti böyle kutladı.

İkinci yarıya daha hızlı başlayan ekip ise Anadolu Efes oldu. Larkin'in üst üste kaydettiği üçlüklerle 9-2'lik bir seri de yakılayan Anadolu Efes, son çeyreğe 66-63 önde girdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan son periyotta normal sürenin bitimine 19 saniye kala Olympiakos skoru 74-74'e getirdi.

Son saniyede sahneye çıkan Micic ise kaydettiği üç sayılık atış ile Anadolu Efes'e final kapısını açtı.

'Bu atmosferden ancak şampiyon bir takım çıkardı'

Anadolu Efes, geçtiğimiz sene turnuvanın finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek, ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Maç sonunda beIN Sports'a konuşan Anadolu Efes Antrenörü Ergin Ataman, salondaki atmosfere atıfta bulunarak "İlk kez bir Final Four'da böyle bir atmosfer gördüm. Belgrad'da değil de Pire'de oynadık sanki" dedi.