CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sizi korkutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar

21 Mayıs 2022, 19:02 +03 Güncelleme 5 dakika önce

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen Milletin Sesi mitingindeki konuşmasına "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor" diye başladı.

Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatan Kılıçdaroğlu,

"O gün bu meydanda 'Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu bizim ilk adımımızdır' demiştim. Beş yıl önce ilk adımımızı attığımız bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz" dedi ve ekledi:

"Az kaldı, bu kentin meydanlarında, sokaklarında, tarlalarında, fabrikalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız. Meraklanmayın, az kaldı."

İktidarın halkı korkuyla sindirmek istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaratılmak istenen bu korku ikliminin aparatlarını hepimiz çok iyi biliyoruz:

"Siyasallaşmış yargı, mafya, uyuşturucu kaçakçıları, baronları, paramiliter yapılar, beşli çeteler, yandaş medya ve beslemeleri, silah kaçakçıları hep birlikte çalışıyor.

"Bunların tek bir amacı var: Korku iklimi yaratmak ve bundan nemalanmak.

"Sizi korkutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar.

"O ve sarayı giderse kaos olur algısın peşindeler. Bunun için sudan sebeplerle evleri basıyorlar, insanları gece yarısı gözaltına aldırıyorlar, tutukluyorlar, okulları basıyorlar, tweet attılar diye liseli çocukları okullarından alıyorlar. Doğayı savunan aktivistlere ağır hapis cezaları verdiriyorlar. Konserleri yasaklıyorlar, Kürtçe müziğe dahi tahammül edemiyorlar."

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Mitinge çok sayıda kişi motorlarla geldi

İktidara geldikten sonra ülkeye huzur ve adalet geldi diye yetinmemek gerektiğini söyleyen CHP lideri, "Nerede bir hata görürseniz bizi özgürce eleştireceksiniz. Eleştirmekten korkmayacaksınız, çekinmeyeceksiniz" diye konuştu.

Türkiye'de "yüz binlerce kişinin tiranlıktan kaçmaya çalıştığını", gençlerin yüzde 70'inin yurt dışına taşınmak istediğini ve 550 bin gencin gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Az kaldı İstanbullu kardeşlerim, az kaldı. Uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor, Türkiye bu değişime hazır" dedi.

'Gitmek zorundalar, gidecekler'

Kılıçdaroğlu, göçmen politikaları hakkında ise şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelen kaçakların, özellikle Afganların ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Benim vatan sevgimde sınır namustur anlayışı var.

"Yolgeçen hanına dönen sınırları koruyamayanlar bu devleti yönetemezler.

"Sekiz milyon kişiyi plansız, programsız başımıza indirdiler ve ülkemiz artık bu yükü taşıyamıyor. Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik olarak bu yük taşınamıyor. Bu nedenle gitmek zorundalar, gidecekler.

"Davulla, zurnayla, kardeşçe göndereceğiz onları kendi ülkelerine."

Kaynak, EPA

Mitingde Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce Gezi Parkı davasında tutuklananların aileleri sahneye çıktı.

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman "Gezi Direnişi'nin adalet talebini bir kez daha bu meydana taşıyan herkese merhaba" diye başladığı konuşmasında "kentlerin yağmalanmadığı, kamu kaynaklarının yok edilmediği, nehirlerin özgür aktığı bir gelecek" için adalet talebinde bulundu.

Kahraman Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden protestocuları anarak "Bu adalet talebi onların özgür düşleri içindir" dedi ve ekledi:

"Gezi eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bu ülkenin sönmeyecek umududur."

Meydanda "Her yer Taksim, her ter direniş" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.