CHP Maltepe mitingi: Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki Milletin Sesi mitinginde hangi mesajlar öne çıktı?

Mahmut Hamsici

BBC Türkçe, İstanbul

7 dakika önce

Kaynak, CHP

CHP'nin İstanbul'daki Milletin Sesi mitinginin adresi, şehrin biraz çeperinde bulunan ama partililerin iyi bildiği bir yerdi: Maltepe Miting Alanı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yazındaki Adalet Yürüyüşü'nü buradaki bir mitingle sonlandırmıştı.

24 Haziran 2018 seçimleri öncesi de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce burada coşkulu bir kitlenin karşısına çıkmıştı.

Kaftancıoğlu pankartları

Daha önce Bursa'da yapılması planlanan miting, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki son yargı kararı ardından geçen hafta İstanbul'a alınmıştı.

Miting alanının farklı noktalarında Kaftancıoğlu için hazırlanmış, üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Canan cesurdur! Yüreklidir! Bizimdir!" yazan afişler vardı.

Bu arada bayrak satanlar bu sefer Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlulu atkılarına bu kez Canan Kaftancıoğlu'nu da eklemişti.

Kaynak, CHP

Yaş ortalaması yüksekti

En fazla, 2017'deki Adalet Yürüyüşü'yle özdeşlemiş "Hak, hukuk, adalet" sloganının atıldığı mitingde, yaş ortalamasının yüksekliği dikkat çekiciydi.

Yoğun bir gençlik katılımı yoktu.

Kadınların katılımı ise gözle görülür şekilde yüksekti.

İmamoğlu, Yavaş ve Kaftancıoğlu'na büyük alkış

Protokol düzeni uygulanmayan miting programı başladığında, kürsüden isimleri okunan ve kitleyi selamlar bazı isimler yoğun alkış aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilgi büyüktü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da uzun süre alkış ve ıslıkla desteklendi.

En büyük desteklerden biriyse Canan Kaftancıoğlu'na geldi.

Kaftancıoğlu mitingde bir konuşma yapmadı.

Kaynak, CHP

Kürsüden ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgili mesajlar

Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitirenlerin aileleri ile Gezi davasında tutuklananların yakınları sahnedeydi.

Davada tutuklananlardan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan önce sahneye çıkan yurttaşlar ise ekonomik ve sosyal sorunlardan bahsetti.

Bir ev işçisi, bir kağıt toplayıcısı, bir kasap, bulaşıkçılık yapan bir işçi kürsüde sıkıntılarından bahsetti.

Bu konuşmalar kalabalıktan büyük destek gördü.

Kaynak, CHP

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında farklı gündemler

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında ise birçok gündem vardı: Yoksulluk, demokrasi, göçmen meselesi, gazetecilerin tehdit edilmesi, fırsat eşitliği, ekonomi yönetimi, yolsuzluk vs.

Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesildiği dönemdeki konuşmasında yaptığı neoliberalizmle ilgili söylemini tekrarladı:

"Ben neoliberalizme karşıyım."

CHP lideri birçok sorundan bahsettikten sonra mevcut iktidarı değiştirecekleri ve tüm sorunları çözecekleri vurgusu yaptı.

"Beş yıl önce ilk adımımızı attığımız bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı bu kentin bu meydanlarında, sokaklarında, tarlalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye değişime hazır" diye konuştu.

Kuşkusuz CHP liderinin en fazla göze çarpan sözlerinden biri, son sözleri oldu:

"Dostlarım biz birlikte iktidar oluyoruz ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim."

Bu şimdiden bazı kesimlerde, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ima ettiği şeklinde yorumlanıyor.

Miting, Kılıçdaroğlu'nun sahnede, davetli ailelerle "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" şarkısını söylemesiyle sona erdi.

Mitingin en önemli mesajı neydi?

Mitingde öne çıkan tek bir gündem, tek bir mesaj yoktu.

Kalabalıklar dağılırken görüşlerini sorduğumuz katılımcılar ise mitingin kendileri için anlamını yorumlarken farklı görüşler dile getirdi.

Kimisi iktidar yürüyüşünün başladığından, kimisi Kaftancıoğlu'na verilen cezaya yönelik tepkiden kimi Kılıçdaroğlu'ndan önce sahneye çıkanların mesajlarından öneminden bahsetti.

Şimdi Türkiye'de televizyonların tartışma programları muhtemelen günlerce mitingi farklı açılardan yorumlayacak.