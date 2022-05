Babacan, altılı masada ortak aday için uzlaşma olmazsa Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi

'Başka liste dedikodusunu kesmemiz gerekiyordu'

'Bu partiyi bir seçimlik kurmadık, bu bir maraton'

'Mutabakat çok yakında'

Bugün için yok, ama ben çok yakında o mutabakat sağlanacağına inanıyorum. Diğer görüş, her konuda ortaklaşacaksak partiler kendini nasıl farklılaştıracak? Çünkü her partinin bir kimliği, teşkilatı var. Bir miktar farklılaşmaya da ihtiyaç var. İlkeler ve hedefler olarak mutabakat sağlanırsa, her partinin kendi projelerini yapabilir. Projeler, ilkeler ve hedefler açısından birbiriyle çelişmez ve her parti, kendi partisinin farklılığını ortaya koyabilir.