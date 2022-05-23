Bedelli askerlik: Cumhurbaşkanı Erdoğan bakaya gençlerin bedelli askerlikten faydalanabileceğini açıkladı

23 Mayıs 2022, 20:05 +03

Kaynak, Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik imkanı tanıyacaklarını ve açık cezaevlerindeki Covid-19 izinlerinin uzatıldığını açıkladı.

Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından konuşan Erdoğan, "Yoklama kaçağı oldukları yıla göre göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer duyurusu da, açık cezaevlerinden Covid-19 izniyle salınan hükümlülere dairdi.

Erdoğan, "Açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Covid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık" dedi ve ekledi:

"Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.

"Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum."