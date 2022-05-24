'Bir kaçış planının anatomisi' iddiası: Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Erdoğan ve ailesini ülkeden kaçmak için hazırlık yapmakla’ suçladı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını ve bu hazırlık kapsamında iki vakıf aracılığıyla ABD'ye para transferi yapıldığını öne sürdü.

'Bir kaçış planının anatomisi' diyerek gündüz saatlerinde duyurusunu yaptığı konuşmayı akşam Twitter'dan paylaştı.

AKP'den iddialarla ilgili ilk değerlendirme Sözcü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik TRT yayınında, "CHP lideri FETÖ ile aynı söylemde" dedi.

Sözcü Çelik, hukuk yollarına başvuracaklarını ve Kılıçdaroğlu'na 'çok sert yanıt' vereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları

Kılıçdaroğlu, "belgeler ve para akışları elimizde" diyerek, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları aracılığıyla Amerika'ya para kaçırıldığını iddia etti.

CHP lideri bu paranın Erdoğan ve ailesinin yurt dışına çıkma hazırlığı kapsamında olduğunu da öne sürdü.

Kılıçdaroğlu dekont olduğunu söylediği bazı belgeleri de paylaştığı konuşmasında bürokratlara 'suça alet olmama' çağrısını yineledi.

Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler, Katar'a gider diye beklersiniz ya… Biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok, İlk uçakla geriye gönderirler bunları. ABD kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, Hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar." dedi.

AKP: Bir iftira kampanyasıdır

Bu iddiaların dile getirilmesi öncesi AKP Sözcüsü Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…" demişti.