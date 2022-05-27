Yozgat: Bir uranyum hayali
Yozgat'ta uranyum arama çalışmaları 1970'li yıllara uzanıyor.
Sorgun ilçesinde bulunan pek çok köy, yaklaşık 50 yıldır tarlalarından uranyum çıkacağı gündemiyle yaşıyor.
BBC Türkçe ekibi, bu köylerden biri olan Peyniryemez'e giderek tarlasında uranyum aranan köylülerle konuştu.
Çiftçilikte artan girdi maliyetleri ve yüksek borçlanma sebebiyle tarlasından uranyum çıkmasını ümit eden köylülerin yanı sıra, köyde yapılacak uranyum madenciliğine mesafeli olan köylüler de bulunuyor.
Haber-Video: Fundanur Öztürk, Evren Topaloğlu, Eran Hakim
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