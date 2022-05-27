Reuters: Türkiye'deki NATO görüşmelerinde çok az ilerleme kaydedildi

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Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Türkiye, İsveç ve Finlandiya Çarşamba günü Ankara'da görüştü

Reuters'a konuşan iki üst düzey yetkiliye göre, Türkiye ile İsveç ve Finlandiyalı yetkililer arasında hafta içi yapılan NATO görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme kaydedilmedi ve yeni görüşme tarihi belirlenmedi.

Türkiye heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin Çarşamba günü Ankara'da istişarelerde bulunmuştu.

Üst düzey Türk bir yetkili Cuma günü Reuters'a, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin desteğini kazanmak için "zor" adımlar atmaları gerektiğini söyledi, "Bu kolay bir süreç değil. Daha fazla müzakere yapılacak ancak yeni bir tarih çok yakın görünmüyor" dedi.

Görüşmelerle ilgili bilgisi olan başka bir yetkili ise toplantıda, kayda değer bir ilerleme kaydedilmediğini ve bir sonraki görüşme için tarih belirlenmediğini söyleyerek, NATO'nun 29-30 Haziran'da Madrid'de yapacağı zirvede Türkiye'nin iki ülkenin üyelik hedeflerine hâlâ karşı çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Yetkili, beş saatlik görüşmenin samimi geçtiğini ve heyetlerin hem ikili hem de üçlü görüşme gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

İsveç ve Finlandiya heyetleri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği heyetle görüşmüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Kalın, "Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderilmedikçe, bu kaygılarımıza yönelik somut adımlar atılmadıkça sürecin ilerlemeyeceğini muhataplarımıza ilettik" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar atmasını beklediğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında güvenliklerini artırmak için geçen hafta NATO üyeliği için resmen başvurdu.

Bu ülkelerin NATO'ya katılabilmesi için 30 üyenin de başvuruyu onaylaması gerekiyor.