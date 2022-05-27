Kılıçdaroğlu: Vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren Bilal Erdoğan; parayı alan ise Esra Albayrak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yurt dışına kaçmak için iki vakıf aracılığıyla ABD'ye para transferi yaptığı iddiaları hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

CHP lideri, Erdoğan'ın çocuklarının isimlerini verip, "Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içindedirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü "kaçış planı" iddiası nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtığı duyurulmuştu.

Kılıçdaroğlu, Salı akşamı dile getirdiği iddialarında "Belgeler ve para akışları elimizde" diyerek, TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla ABD'ye para kaçırıldığını öne sürmüştü.

İki vakıf, ABD'de TURKEN Vakfı ismiyle ortak faaliyet yürütüyor.

Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı yeni paylaşımlara, "Erdoğan, aile içinde anlaşırsınız ve çıkar milletimize doğruları söylersiniz diye bekledim ama görüyorum ki sen, davalarla algı yaratma peşindesin. O zaman ortamı daha fazla bulandırmana izin vermeden, herkesin zaten artık bildiğini buradan da söyleyeyim" diyerek başladı.

Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak'ı doğrudan para transferinin içinde olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

New York'un meşhur bölgesi Manhattan'da yurt olarak kullanılacağı söylenen binaya ilişkin de "bittiğinde kimin olacak?" sorusunu soran Kılıçdaroğlu, TÜRKEN'in çiftlik de aldığını söyleyerek, "Neden alıyorlar bu çiftliği Erdoğan?" diye sordu.

Kendisine yönelik açılan dava ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu davada, "Vakıfların bu devasa paraları nereden aldıklarını açıklamalarını isteyeceğini" söyledi, "2021-2022 yılllarında ülkemizden bu paravana daha ne kadar para transfer edildiğini de soracağım. Malum bu bilgiyi hala gizliyor senin paravanlar" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Erdoğan: 250 bin TL'lik tazminatı TÜRGEV ve Ensar'a bağışlayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü ailesinin Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı davalarda kazanılan son tazminatları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na bağışlayacağını açıklamıştı.

Erdoğan, "'Man Adası' dediler, oradan 150 bin TL ceza. Ardından şimdi bir 100 bin TL daha. Ben de dedim ki bunları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na verelim. Hiç olmasa Bay Kemal'in bir kaç kuruşu da buralara nasip olsun. Bu paraları nereden bulacağı da önemli. Devletin CHP'ye verdiği paralardan oraya naklediyor" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun Salı günkü açıklamasının ardından AKP, TÜRGEV ve Ensar Vakfı iddiaları reddetmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TRT'ye yaptığı açıklamada, "ABD'de yasalara göre kurulmuş derneklerden ve gelirlerden bahsediyor. Oradaki mali denetimin ne kadar güçlü olduğu biliniyor. (Bu vakıflar) Oradaki öğrencilerimize sahip çıkmak üzere kurulmuş" demişti.