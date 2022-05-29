Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: ABD görevini yerine getirmezse başımızın çaresine bakacağız

14 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye olası operasyona ilişkin, "Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. " dedi.

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'a yaptığı günübirlik ziyaret dönüşü uçakta gazetecilere konuştu.

Anadolu Ajansı'nda açıklamaları yer alan Erdoğan, Suriye'deki PKK unsurlarına silah ve mühimmat yardımı yapıldığı savını yineledi.

Gazetecilerin "Operasyonla ilgili ABD ile bir temasımız, diplomasi trafiğiniz var mı? sorusuna Erdoğan, "Amerika'nın da üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım." yanıtını verdi.

Erdoğan sözlerinin devamında, "Amerika eğer üzerine düşen görevi terörle mücadelede yerine getirmiyorsa biz ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız." dedi.

Türkiye sınırın bu bölgesinde 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturmak istiyor.

Irak'ta ise PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda Salı gününden bu yana 7 Türk askeri hayatını kaybetti.

NATO müzakereleri

Erdoğan'a İsveç - Finlandiya - NATO ekseninde yaşanan gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Türkiye heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin Çarşamba günü Ankara'da istişarelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı, görüşmelerin beklenen düzeyde gerçekleşmediğini söyledi:

"Görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yaptıkları gibi, F16 meselesinde vesaire yine olumsuz tavırlarını, yaklaşımlarını sürdürüyorlar. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller.

"NATO'da bu tür teröristleri bağrına basan, bu tür teröristleri kucağında besleyen ülkelerle ilgili biz geçmişte yapılan yanlışın tekrarını yapamayız. Neydi o? Özellikle Yunanistan geçmişte NATO'dan çıkmıştı, o zamanın Türkiye yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesinin yolunu açtı. Yunanistan da aynı şeyleri söylüyordu, herhangi bir şeyin olmayacağını söylüyordu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile yapılan NATO görüşmesi

"5 artı 4 yani 9 tane şu anda Amerika'nın Yunanistan'da üssü var. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor, bu üsler niye var? Söyledikleri şu: 'Rusya'ya karşı...' Yalan, dürüst değiller. Bütün bu olanlar karşısında bunların Türkiye'ye karşı takındıkları tavır ortada. İşte geçen gün Miçotakis'e ne yaptılar? Amerika'da Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kapısını açtılar, orada konuşturdular. Bu konuşmasında alkışladılar mı? Alkışladılar. Bütün bu olaylarda tekrar F16'lar gündeme getirildi mi? Getirildi. Biz şuna inanıyoruz, Müslüman, bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Bu delikten bizi bir kere soktular, bir daha sokturmayız. Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz."

Erdoğan, Ukrayna ve Rusya liderleri ile de telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

'ABD'ye kaçış' iddiası

Erdoğan, Miçotakis ile ilgili açıklamalarını da açarak, "bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği 'ABD'ye kaçış' iddiasına ilişkin de soruları yanıtladı.