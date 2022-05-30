Altılı masa toplantısının ardından muhalefet partileri, 10 maddelik ilkeler bildirgesi yayımladı

15 dakika önce

Kaynak, CHP

CHP, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin liderlerinin dünkü dördüncü buluşmasının ardından, 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesi yayımlandı.

Yayımlanan metinde, "Ülkemizi insan hakları temelinde ve gerçek manada demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kılmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak görüyoruz" ifadeleri yer aldı ve 10 adet ilke sıralandı.

Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem, özgürlükçü kamu düzeni ve özgürlükçü demokrasi, ilk 3 madde arasında yer alıyor.

Bu maddeleri, düşünce ifade ve basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ile bağımsız yargı önünde hesap verilirlik takip ediyor.

Sosyal devlet ve gelir adaletine ilişkin maddeler de açıklamada kendisine yer bulurken, "Hayat pahalılığı ile mücadele eden, üretim ve istihdam odaklı, insan onuruna yaraşır sosyal politikalarla desteklenmiş bir anlayışı hayata geçireceğiz" ifadelerine yer veriliyor.

Metin son olarak siyasi etik reformu ve "itibarlı dış politika" maddeleriyle tamamlanıyor: "Türkiye'nin AB perspektifine odaklanarak, çok boyutlu dış politikayla ülkemizin demokratik dünyanın ve uluslararası kurumların saygın bir üyesi olması sağlanacaktır."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki akşam yemeğinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluşmuştu.

Altı muhalefet partisi daha önceki buluşmalarında, olası ittifak senaryolarının yanı sıra ortak olarak benimseyecekleri ilkeleri de masaya yatırmıştı.

Kaynak, CHP Fotoğraf altı yazısı, Altı muhalefet partisi, tamamladıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını 28 Şubat'ta kamuoyuyla paylaştı.