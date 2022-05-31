Enflasyon hayatınızı nasıl etkiliyor?

36 dakika önce

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Enflasyon, Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından biri.

Market ve pazar fiyatları sürekli artıyor.

Nisan ayında enflasyon TÜİK verilerine göre yüzde 70'e dayandı.

Peki enflasyon sizin hayatını nasıl etkiliyor?

Alışverişinizi kısmak zorunda kaldınız mı?

En çok hangi kalemlerden kesinti yapıyorsunuz?

Bütçeniz artan fiyatlardan nasıl etkileniyor?

En çok hangi ürünleri almakta ve hangi harcamaları yapmakta zorlanıyorsunuz?

BBC Türkçe, sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak hayat pahalılığına dair yeni bir haber serisine başlıyor.

Bize yazdıklarınızla ilgili olarak sizinle iletişime geçeceğiz, hikayelerinizi araştırıp inceleyerek haberleştireceğiz.