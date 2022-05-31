İzol Ailesi'nden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada yarın karar bekleniyor: 'Hepimiz adalet istiyoruz'

Hatice Kamer

Diyarbakır

52 dakika önce

Kaynak, Hatice Kamer Fotoğraf altı yazısı, Saldırıda anne ve babalarını kaybeden Dilan ve kardeşlerinin cep telefonlarıyla çektiği görüntüler davada en önemli delilleri oluşturdu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Köyü'nde,15 Haziran 2019 yılında İzol ailesinden dört kişinin öldürülmesiyle ilgili davada son duruşma yarın Aksaray'da görülecek. İki yıldır devam eden davanın bu duruşmasında karar bekleniyor.

Davada 5'i firarî 11 kişi "tasarlayarak adam öldürme" ve "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Eskiye dayalı bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle başladığı anlaşılan 3 yıl önceki saldırıda Hakkı İzol, eşi Zozan; Hakkı İzol'un kardeşinin eşi Meral İzol ve onun oğlu Serhat, evlerinin önünde, kendileriyle aynı soyadını taşıyan akrabalarının silahlı saldırısında öldürüldüler.

Olayda yaralanan üç kişiyi taşıyan araçların Karakoyun Köyü civarında çarptığı araçta bulunan Rıdvan Buluş ve Serdar Delen de aynı gün hayatını kaybetti.

Kamuoyu bu saldırıdan, Dilan ve kardeşlerinin çektiği telefon görüntüleri sayesinde büyük bir hızla ve yaygın şekilde haberdar oldu. Üç farklı telefondan çekilen video görüntüleri ise cinayet davasının en önemli delili oldu.

Kaynak, Hatice Kamer Fotoğraf altı yazısı, Olay Siverek'e bağlı Çeltik köyünde tam bu noktada yaşandı

Saldırıya karıştıkları tespit edilen Cihan, Servet, Cemal, Bülent İzol kardeşler ile Mehmet Fatih İzol "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla yargılanıyorlar ama dört kişiyi bizzat öldürdüğü bilirkişi tarafından sabit bulunan Servet İzol hâlen firarî.

Annesi Meral ve kardeşi Serhat'i kaybeden ve saldırıda yaralanan Mehmet Metin İzol ise, olay sırasında evlerini basan kişilerden bazılarını yaraladığı iddiasıyla "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla ve tutuklu olarak yargılanıyor.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hakkı ve Zozan İzol'un çocukları Dilan ve Rojbin İzol ve Meral İzol'un eşi Serdar İzol ile röportaj yapmak üzere olayın yaşandığı Çeltik Köyü'nde bir araya geldik.

'Herhangi bir gün gibi başladı'

Yaşadığı ağır kayıpların ardından, 24 yaşında kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kaldığını söyleyen Dilan İzol, olayın gününü ve üç yıldır kardeşleriyle verdiği hukuk mücadelesini BBC Türkçe'ye anlattı.

15 Haziran 2019 günü, sıradan herhangi bir gün gibi başlamış. Gürültüler üzerine uykudan uyanmışlar.

Kaynak, Hatice Kamer Fotoğraf altı yazısı, Dilan İzol 'Herhangi bir gün gibiydi' diyor

Dilan, o günkü saldırıdan kısa bir süre önce, amcası Serdar İzol'un evinin aynı kişiler tarafından yakılmaya çalışıldığını düşünüyor ancak delil olmadığı için işlem yapılmadığını söylüyor.

''Benzer tacizlerin olmasını tahmin ediyorduk bu yüzden (bu kişiler) eve yaklaştıkları sırada telefonlarımızı açık tutup kayıt alıyorduk. O gün de traktörle evin çevresinde dolaşıp sataşınca 'Beş dakika sonra gelip hepinizi öldüreceğiz' diye tehdit edince, telefonlarımıza kayıt almaya başladık ama gerçekten bunu yapacaklarını hiç beklemiyorduk'' diye sürdürüyor.

Saldırıyla ilgili olarak yargılanan sanıkların çoğunun babasının kuzeni olan eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşleri olduğunu söyleyen Dilan, anne ve babasının öldürülmesini çaresizce izlemek zorunda kalmış:

''Beş dakika sonra aynı traktör ve dört araba ile amcamın evinin önüne geldiler. Traktörden inenler taş ve sopalarla bizimkilere saldırınca telefonla çekmeye başladık. Traktörün olduğu taraftan, beyaz kıyafetli biri elindeki silahı bizimkilerin olduğu taraf sıktı, bir süre silah sesleri gelmeye devam etti, sesler kesilince şahıslar geldikleri araçlara kaçtılar, annem, babam, yengem yerde hareketsiz yatıyorlardı, kardeşim Rojbin ile annemi ve yengemi arabaya taşıdık.''

Bilirkişi raporu ne diyor?

Dava dosyasındaki bilirkişi raporuna göre araçlarla gelerek saldıran gruptaki dokuz kişiden yalnızca birinin elinde otomatik tüfek tespit edilmiş.

Dava dosyasına göre firari sanık Servet İzol bu tüfekle kavga esnasında önce Hakkı İzol'e, sonra yakın mesafeden Serhat, Meral ve Zozan İzol'e ateş etmiş. Serdar İzol'un küçük oğlu Y.R'yi de yaralayan Servet İzol, silahını Mehmet Metin İzol'e de doğrultmuş ama silah tutukluk yapınca, "müşteki sanıkların tamamıyla birlikte" Metin'e sopa ve tekmelerle saldırmış.

Sanık olarak yargılananlardan bazılarının da aralarında olduğu toplam altı kişi, olay sırasında vücutlarına isabet eden saçma ve taş, sopa darbeleriyle yaralanmışlar.

Dilan ve amcası Serdar, görüntülerden, ateş edenin firari Servet İzol olduğunun kesin olarak tespit edildiğini, ama karşı tarafın bunu inkar ettiğini, Servet İzol'un olay yerine gelmediğini, silahlı saldırıyı yapan kişinin firari olan Suriye uyruklu Hüseyin adındaki işçi olduğunu öne sürdüklerini aktardılar.

Dava sürecinde neler yaşandı?

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanması ile saldırıya katıldığı tespit edilen Mehmet Fatih, Bülent, Servet, Cemal ve Cihan İzol kardeşler ile Mehmet Metin İzol, Yusuf Rojhat, Mustafa Serdar, Serhat Ferman İzol ve Müslüm Abuz, Ferhat Tulay hakkında iddianame hazırlandı.

11 sanık hakkında, "4 kişiyi tasarlayarak öldürme" ve "6 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 83 yıldan 128'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olaydan sonra Bülent, Cihan ve Cemal İzol kardeşler ile oğulları Bozan ile Ferman İzol ile saldırıda annesi ve abisiyle birlikte amcası ve yengesini kaybeden Mehmet Metin İzol ve kardeşi Yusuf Rojhat İzol tutuklanmışlardı. Yusuf Rojhat, beş ay sonra serbest bırakıldı ve tutuksuz yargılanıyor.

5 Mayıs 2020'de güvenlik gerekçesiyle Aksaray'da başlayan ilk duruşmada tutukluların tahliyesine ilişkin talepler alınmış ve dava Ağustos ayına ertelenmişti. Devam eden sonraki duruşmalarda da Cihan, Bülent ve Cemal İzol serbest bırakılmışlardı.

Serdar İzol'un ortanca oğlu, saldırıda annesi öldürülen Mehmet Metin İzol de bu olay sırasında karşı taraftan kişileri yaraladığı iddiasıyla "adam öldürmeye teşebbüs" ile suçlanıyor ve tutuklu yargılanıyor.

Saldırıda bilfiil dört kişiyi öldüren silahı kullanmakla suçlanan Servet İzol dışında, Mehmet Fatih İzol, Müslüm Abuz, Ferhat Tulay ile Suriye uyruklu olduğu iddia edilen Hüseyin adındaki işçi dahil 5 sanık ise hâlâ firarî.

Ölen dört kişi için birer ağaç

Saldırıda eşi Meral ve 21 yaşındaki oğlu Serhat'i kaybeden Dilan'ın amcası, Serdar İzol küçük oğlu ile birlikte köyde yaşamaya devam ediyor.

Dilan ve Serdar İzol, silahlı saldırının "Cihan, Servet, Bülent, Cemal, Ferman ve Mehmet Fatih İzol" tarafından planlanıp gerçekleştiğini iddia ediyorlar.

''Bizim de başımıza bir şey getirecekler diye korkuyoruz ama başka çaremiz yok.''

Kaynak, Hatice Kamer Fotoğraf altı yazısı, O gün hastaneye gittiği için saldırıdan kurtulduğunu söyleyen Serdar İzol her bir kayıpları için, düştükleri yere birer ağaç dikmiş

Serdar İzol, saldırının yaşandığı evinin önünde, sevdiklerinin can verdiği yerde dört tane dut ağacı dikmiş.

En sağdakini göstererek başlıyor, bu oğlu Serhat'in can verdiği yermiş:

'Oğlum burda düştü, 21 yaşındaydı, inşaat mühendisi olacaktı. Bu ağacı da abimin düştüğü yere diktim. Gelinimiz Zozan da burda düştü, öldükten sonra bile cesedine taşlı sopalı işkence etmişlerdi, kollarını kırmışlardı. En sondaki ağacı da eşimin düştüğü yere diktim...''

Dilan'ın kız kardeşi de amcasının evinin önündeki bir ağaca yaslanmış, karşıda uzakta görünen evlerine bakıyor.

Anne, babalarından söz ettikçe her üç kardeşin de gözleri doluyor, yaşadıkları kayıplar ile hayatlarının altüst olduğunu anlatıyorlar.

Anne ve babasının ölümünün hemen ardından Dilan, şehre taşınmış, tüm kardeşlerinin bakımını üstlenmiş. Olay sırasında dokuz yaşında olan en küçük kız kardeşi o günden sonra içine çok kapanmış. Onun durumunu anlatırken, dayanamayıp ağlıyor.

Dilan, ''Hepimiz adalet olsun istiyoruz, en çok da küçük kardeşim için, küçük bir çocuğu anne ve babasından ayırmak dünyanın en büyük haksızlığı, kimse bu sevgiden mahrum edilmemeli'' diyor ve ekliyor: