Jorge Jesus: Fenerbahçe'nin kariyeri kupalarla dolu yeni teknik direktörü

Burak Abatay

BBC Türkçe

24 dakika önce

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Jorge Jesus'un daha önce çalıştırdığı Benfica, 2013 yılında Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu.

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Jesus'un bugün son görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Jesus, kulübün tarihinde Vitor Pereira'dan sonraki ikinci Portekizli hocası olacak.

Fenerbahçe tarihinde ilk kez arka arkaya 8 sezon şampiyon olamadı. Vitor Pereira, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla ikinci, kez takımın başına getirildi. Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından Sarı Lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı ve sezonu Trabzonspor'un ardından ikinci sırada tamamladı.

Ligin son haftalarındaki başarılı futbol ve toplanan puanlarla birlikte kulüp camiasında da gelecek sezon için Kartal'la yola devam edilip edilmemesi ya da takımı şampiyonluğa taşıması için dünya çapında başarılı yabancı bir teknik direktör getirilmesi tartışıldı.

Ancak Ali Koç yönetimi tercihini deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan yana kullandı. Jesus, beşinci yılına girecek Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin dokuzuncu teknik direktörü olacak.

Şimdi, Jesus'un önünde büyük bir lig şampiyonluğu beklentisi ile Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için erken başlayacak bir sezon var.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Jorge Jesus, Flamengo ile 2019 yılında Copa Libertadores'i kazandı

Kupalarla dolu bir kariyer

67 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde daha önce Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştırdı.

Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus olan çalıştırıcı, Portekiz futbolunun önde gelen kulüplerinden Benfica ile tüm yerel kupaları en az bir kez olmak üzere toplam 10 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.

Çalıştırdığı ilk döneminde bu kulüple üç şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik direktör, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı başardı.

Bir kez Sporting Lizbon ile, beş kez de Benfica ile olmak üzere toplamda altı kez de Taça da Liga'yı (Portekiz Lig Kupası) kazandı.

Portekiz futbolundaki başarılarının ardından 2019 yılında Brezilya Serie A takımlarından Flamengo'nun başına geçen Jesus, o yıl Güney Amerika futbolunun en prestijli kupası olan Copa Libertadores'i ve lig şampiyonluğunu kazandı.

Ardından 2018 yılında kısa bir dönem Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştıran Jesus, ikinci dönemi için 2019 yılında tekrar Benfica'ya dönse de, ligde ilk sezonu dördüncü sırada tamamladı. Üst üste gelen istenmeyen sonuçların ardından da ikinci sezonunda sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Jesus, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından, en iyi 10 kulüp antrenörü arasında gösterildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Flamengo taraftarı, bu sezon 21 Mayıs'ta oynanan lig maçında tribünde Jesus'un maketini taşıdı.

'Güzel bir deli'

Futbol yazarı Jack Lang, 2020 yılında The Athletic'e yazdığı yazıda, Jesus'un Flamengo'ya gidişini bir tür milat olarak görmüş ve onunla birlikte Brezilya futbolunun teknik direktör arayışı için gözünü Avrupa'ya çevirmeye başladığını yazıyor.

Yazısında İsa Peygamber'e (İngilizce adıyla Jesus) atıfta bulunan Lang, "Brezilya futbolu ve Hristiyanlığın ortak noktası nedir?" sorusuyla başladığı yazısında şu satırları kaleme alıyor:

"Burada kabul edilebilir birkaç cevap var. Her ikisi de zengin anlatı temelleri üzerine inşa edilmiştir. Her ikisi de dindar takipçilerine her Pazar seçtikleri ibadet yerine akın etmeleri için ilham veriyor. Bununla birlikte, tarihte kaçınılmaz bir ayrım çizgisi olduğu inancında birleşiyorlar: Jesus'tan önce ve sonra."

Nitekim Jesus'un Flamengo hikayesi ilginç ve bir o kadar da dolaylı bir şekilde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kesişimi oldu.

Jesus'un 2020'de Flamengo'dan ayrılmasıyla birlikte, bugün Galatasaray'ın teknik direktörü olan Domenec Torrent kulübün başına geçmişti.

Tesadüf o ki, Pereira da sezon ortasındaki ayrılığın ardından Brezilya'da Corinthians'ın teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Brezilya milli takımının eski futbolcusu Tostão, Flamengo'nun hocası olduğu dönemde Folha de S.Paulo gazetesine yazdığı yazıda Jesus'u "güzel bir deli" olarak nitelendiriyor.

Brezilya futbolu için "hasta, melankolik, cansız" benzetmelerini yapan Tostão, ülkedeki futbolun onlarca yıllık sıradanlığın rehinesi olduğunu söylediği yazıda, "Ancak bu ekip kurtarılabileceğine dair umut veriyor" diyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mayıs 2016'da o zaman Braga'yı çalıştıran Paulo Fonseca ve Sporting Lizbon'u çalıştıran Jorge Jesus.

'Kendisini beğenmiş dik kafalı bir figür'

The Athletic'ten Jack Lang, Brezilya'nın Palmeiras takımında görev yapan teknik direktör Abel Ferreira hakkında okurlardan gelen soruları yanıtladığı bir yazısında Jesus ile Ferreira arasındaki farklara değiniyor.

Lang bu cevabında Jesus hakkında şunları yazıyor:

"Jesus, taç çizgisinde kendisini beğenmiş dik kafalı bir figürdür."

Portekiz'in dünya futboluna kazandırdığı bir diğer başarılı teknik direktörlerden olan Paulo Fonseca, futbolculuğu döneminde Estrela Amadora'da oynarken Jesus da onun hocasıydı.

The Athletic'ten James Horncastle, bu dönemin Fonseca için oldukça "dönüştürücü" olduğunu söylüyor. Jesus dönemi öncesinde Fonseca'nın teknik direktörlük eğiliminin olmadığını aktaran Horncastle, röportajda okuruyla Fonseca'nın şu sözlerini paylaşıyor:

"Oyuncular olarak çok fazla şey öğrenmedik. O zamanlar oyun çok gelenekseldi, çok fizikseldi. Çok fazla adam adama markaj yapardık. Jorge ise sahip olduğum ilk taktik koçumdu. Olayları farklı görmemizi sağladı ve oyun boyunca çok taktiksel düşünmeye başladım. Üç şey vardı: Alan, top ve rakibimiz. Savunma organizasyonu hakkında ondan çok şey öğrendim. Oyunun o aşamasının tüm detaylarını. Birçok şeyi anlamaya başladım."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Jesus, Flamengo ile 2020 yılında Brezilya Süper Kupası'nı da kazandı.

Flamengo'daki başarısı

Flamengo, Jesus'la ilk senesinde kaldırdığı kupalar öncesinde 10 yıl şampiyonluk yaşayamamıştı.

Socrates Dergi yazarlarından Atahan Altınordu, Flamengo'nun şampiyonluk hikayesini yazdığı yazısında zaferde aslan payını taktik ve teknik yönetimi nedeniyle Jesus'a teslim ediyor:

"Bunun âdet yerini bulsun diye söylenmiş bir söz olup olmadığı konusunda şüpheye düşerseniz, oyuncuların çoğunun kariyerinde yaşadığı düşüşün nasıl tamamen tersine döndüğüne göz atabilirsiniz.

"Ya da duran top organizasyonlarına, artık ezberlenmiş hâle gelen hücum setlerine, bugüne kadar mütevazı bir kariyer süren Arao'nun orta sahadaki önemine dikkat edebilirsiniz. En olmadı 18 pas sonunda Gremio'ya attıkları golü ya da Dünya Kulüpler Şampiyonası Finali'nde Liverpool'a kaybettikleri maçı izlemek dahi fikir verecektir."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Jesus, Benfica'daki döneminde takımın golcü oyuncusu Oscar Cardozo (soldan ikinci) ile sorunlar yaşadı.

Mehmet Demirkol: Ali Koç'la karşı karşıya gelmemeli

Spor yazarı Mehmet Demirkol ise Jesus'u Türkiye'de bekleyen riskleri, "hakemler ve rakipler" olarak sıralıyor.

Jesus'un akan oyun isteyeceğini, hücuma yerleşip, kapılan toplarla hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmeyi seven bir hoca olduğunu belirten Demirkol, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında topun maç boyu yalnızca 41 dakika oyunda kaldığını hatırlatarak şunları söylüyor:

"41 dakikalık oyun Jesus'un isteyeceği bir şey değil. Jesus aksiyon olsun ister. Bizde ise Fenerbahçe oyuncuları dahil takımlar bir an önce faul almak ve dinlenmek ister. Hakemlerin de tavrı bu. Aman hata yapmayayım, nefesleneyim tavrı var. Jesus bununla problem yaşayacak."

Fenerbahçe camiası için de Jesus'u değerlendiren Demirkol, Portekizli hocayı "Yüksek egoya sahip ve idare etmeyi seven bir antrenör" olarak tanımlıyor:

"Medyanın doğru davranması ve yönetimin de onu çalışma alanında rahat ettirecek, araya soğutucular koyacak bir düzen yaratması önemli. Ali Koç'la karşı karşıya gelmemeli. Ali Koç megafonla konuşurken, elinden megafonu alabilir."

Jesus'un ekibiyle birlikte kuracağı yeni düzende oyunculara da önemli bir rol düştüğünü belirten Demirkol, "Bazı oyuncuların Jesus'un onlarla sorun yaşadığında, ki yaşamaması mümkün değil, alttan almaları lazım. Buna tribünün de destek vermesi lazım" diyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pablo Aimar ve Jorge Jesus

Aimar: Bana çok şey öğretti

Jesus'un Flamengo'daki görevinin başlarında yaptığı bir basın toplantısında sarf ettiği şu sözleri, Demirkol'u haklı çıkarır nitelikte:

"Artık bir kural kitabımız var. Kulüp içinde ya da dışında neleri yapabileceğimiz ya da neleri yapamayacağımız saatler var."

Arjantin milli takımının eski oyuncusu Pablo Aimar, Arjantin'in kamu yayıncısı TVP'ye verdiği röportajda, en çok etkilendiği teknik direktörler arasında Marcelo Bielsa ve Jose Pekerman ile birlikte Jorge Jesus'ı gösterirken, Benfica dönemindeki eski hocası için şu sözleri kullanıyor:

"Jorge'den çok şey öğrendim. Bana çok fazla tecrübe kattığını düşünüyorum. Futbolu sadece içgüdülerle görmüyorum, daha çok düşüncelerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bana çok şey öğretti."

Flamengo'daki ilk basın toplantısında, "Bir maçı sadece kazanmak yeterli değil, eğlendirmek de zorundasınız" ifadelerini kullanan Jesus'un futbol anlayışı da bu sözlerle paralellik gösteriyor.

Hücum futbolunu sevdiği belirtilen Portekizli teknik direktör, Transfer Markt verilerine göre, Benfica ile ilk döneminde 321 maçta 2,27 puan ortalaması yakalarken, bu daha sonra Flamengo'da 50 maçta 2,42'ye kadar çıktı. Nitekim son 13 senede çalıştırdığı hiçbir takımda da puan ortalaması maç başına 2'nin altına düşmedi.