Jorge Jesus: Fenerbahçe'nin kariyeri kupalarla dolu yeni teknik direktörü

24 dakika önce

Kupalarla dolu bir kariyer

'Güzel bir deli'

Futbol yazarı Jack Lang, 2020 yılında The Athletic'e yazdığı yazıda, Jesus'un Flamengo'ya gidişini bir tür milat olarak görmüş ve onunla birlikte Brezilya futbolunun teknik direktör arayışı için gözünü Avrupa'ya çevirmeye başladığını yazıyor.

"Burada kabul edilebilir birkaç cevap var. Her ikisi de zengin anlatı temelleri üzerine inşa edilmiştir. Her ikisi de dindar takipçilerine her Pazar seçtikleri ibadet yerine akın etmeleri için ilham veriyor. Bununla birlikte, tarihte kaçınılmaz bir ayrım çizgisi olduğu inancında birleşiyorlar: Jesus'tan önce ve sonra."