Akın Gürlek: Kılıçdaroğlu'nun 'Yeni Zekeriya Öz' dediği hâkim, Adalet Bakan Yardımcılığına atandı

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Önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ardından 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüten Gürlek, kamuoyunda tartışmalı siyasi davalar olarak değerlendirilen davalarda hapis cezası kararları vermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Ekim 2020'deki Meclis grup toplantısında eski milletvekili Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Gürlek için "Yeni Zekeriya Öz" ifadesini kullanmıştı.

Gürlek, bu ifade nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 75 bin liralık tazminat davası açmış, davayı kaybetmişti.

Tartışma yaratan kararlar

Akın Gürlek; eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sözcü gazetesinin bazı yazarlarının ceza aldığı davaların hakimiydi.

Demirtaş'ın yargılandığı davada "örgüt propagandası" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası veren Gürlek, Canan Kaftancıoğlu'nu ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Gürlek, Sözcü gazetesi yazarlarını "örgüte yardım" suçundan mahkûm eden mahkemenin başkanıydı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 9 sanık, Gülen yapılanması kastedilerek "silahlı terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlamalarıyla yargılanmıştı.

DİSK'e bağlı Basın İş Sendikası karar için "Sözcü gazetesi davasında verilen ceza gözdağı amaçlıdır" ifadesini kullanmıştı.

Akın Gürlek ayrıca gazeteci Can Dündar'ı "kaçak" ilan etmiş ve gayrimenkullerine el koyma kararı vermişti.

Gürlek, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için "terör örgütü propagandası" suçundan 2,5 yıl hapis cezası vermişti.

Gürlek, avukatların yargılandığı davada da görev almış, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 6'sı tutuklu 20 avukatın "Terör örgütü yöneticiliği" ve "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada toplam 159 yıl hapis cezası vermişti.