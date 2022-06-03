CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı: Doğru aday Kılıçdaroğlu

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

3 Haziran 2022, 13:37 +03 Güncelleme 15 dakika önce

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını altılı masaya da önereceklerini belirterek, "Doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz altılı masadan da aday olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıkmasını bekliyor ve istiyoruz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı yaptı. Akıllı, BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu gazetecilerin, seçim güvenliğinden, cumhurbaşkanı adaylığına kadar, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ankara'daki seçim güvenliği hazırlıklarının Haziran içinde bitirmeyi planladıklarını belirten Akıllı, milletvekilleri, parti yöneticilerinin de içinde yer aldığı bir seçim koordinasyon kurulu oluşturduklarını söyledi.

Akıllı, bir anket yaptırmadıklarını ancak sahada karşılaştıkları tutumun geçmişe göre olumlu olarak değiştiğini aktararak, "O kadar çok şikâyet eden insanla karşılaşıyoruz ki. Daha önceki gezilerimiz ve şimdiki arasında kıyaslanamayacak kadar çok fark var" dedi.

Altılı masa hakkında "umut yaratan manzaralardan biri" yorumu yapan Akıllı, "Altılı masanın il ve ilçeler düzeyinde topluma yansıdığını özellikle seçim güvenliğine yönelik çalışmaların hızlandığını görüyoruz. Toplumda karşılık buldu" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri örgüte rehber olacak

Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çalınmadık kapı bırakmayın, bu yemek biter bitmez çalışmaya başlayacaksınız, sabaha bırakmayacaksınız" uyarılarının sorulması üzerine de Akıllı, şunları söyledi:

"O örgüte yönelik bir konuşmaydı. Ankara'da uzun zamandır ilk defa örgütle bir araya geldi. Yaklaşık 1100 kişi vardı. Tamamı örgüt temsilcileriydi. Genel Başkan, geleceğe yönelik mesajlar verdi. Biz onu sert-yumuşak diye değerlendirmeyiz. Partinin geleceğini Sayın Genel Başkan şekillendiriyor. Biz de onun üzerinden yürüyoruz. Yön gösterici bir konuşmaydı. Hatta basıp dağıtacağız. Örgüte rehber olacak."

Kaynak, CHP

Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı, "Yorulan varsa çekilsin" mesajıyla ilgili olaraksa şunları söyledi:

"Daha hızlanmamız gerektiğinde mesaj olarak algıladık. Parti içinde farklı görüşler olabilir. O konuşma asıl olarak altılı masa ile birlikte kurulan bir yola hızlıca eşlik etme çağrısı diye bakıyoruz. Evet örgüte yönelik mesajdı. Yorulan varsa kenara çekilsin. Uzun yıllar görev yapan ve o sürece ayak uyduramayan yöneticilerimiz olabilir. Ya bu sürece katılın, hızlanın ya da müsaade edin başkaları görevi üstlensin. Bizim için çok açık bir mesajdı."

'Altılı masaya önerimiz Kılıçdaroğlu'dur'

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki soru üzerine de adaylarının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi:

"Elbette adayı altılı masa belirleyecek ama ben CHP Ankara İl Başkanı olarak, Ankara İl Örgütü adına rahatlıkla şunu söyleyebilirim: Bizim adayımız Sayın Genel Başkanımızdır. Altılı masaya önerimiz de budur. Doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz altılı masadan da aday olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıkmasını bekliyor ve istiyoruz."