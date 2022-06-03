KPSS'ye giriş: Liyakat ve mülakat
- Haber ve video: Efe Türkyılmaz
- Grafik: Selim Büyükgüner
KPSS, 2002 yılından bu yana kamuda çalışmak isteyenlerin girmek zorunda olduğu bir sınav. KPSS'nin son aşaması olan mülakat yani sözlü sınav ise 2016'da sürece dahil oldu ancak çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.
Yazılı sınavda geçerli puan alan çeşitli öğretmen adayları sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tepkilerini özellikle sosyal medyada dile getirdi.
Mülakatta neden elendiklerini anlamaya çalışan öğretmen adayları çeşitli yollar izleseler de neden elendiklerine dahi bir cevap alamadılar.
BBC Türkçe ekibi yazılı sınavda geçerli puan almalarına rağmen mülakatta elenen öğretmen adayları ve Av. İrem Naz Nokta ile görüşüp 'Biz neden elendik?' sorusuna cevap aradı.