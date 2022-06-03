KPSS'ye giriş: Liyakat ve mülakat

Haber ve video: Efe Türkyılmaz

Grafik: Selim Büyükgüner

bir saat önce

KPSS, 2002 yılından bu yana kamuda çalışmak isteyenlerin girmek zorunda olduğu bir sınav. KPSS'nin son aşaması olan mülakat yani sözlü sınav ise 2016'da sürece dahil oldu ancak çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yazılı sınavda geçerli puan alan çeşitli öğretmen adayları sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tepkilerini özellikle sosyal medyada dile getirdi.

Mülakatta neden elendiklerini anlamaya çalışan öğretmen adayları çeşitli yollar izleseler de neden elendiklerine dahi bir cevap alamadılar.