6 muhalefet partisi seçim güvenliği için neler yapacak?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

10 dakika önce

Kaynak, İYİ Parti

Altılı masada yer alan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu raporunu basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı. Seçim öncesi, seçim takvim boyunca, seçim günü ve seçim sonrası yapılacak işlere ilişkin dört ana başlıkta yapılacak çalışmalar 24 maddede toplandı.

Komisyon adına açıklamayı yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, adalet ve içişleri bakanlarına seçim güvenliğini sağlama çağrısı yaptı. 6 parti olarak oyların sandığa doğru yansıması için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Sunat, "Milletimizin helal oylarıyla haramilerin saltanatına son vereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sevfer Üstün, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez bugün bir basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Türkiye genelinde seçmen sayısı değişimini ve vatandaşlık kazananları düzenli olarak kontrol ve takip ettiklerini söyledi. Olağan dışı seçmen kaydı görünen haneleri bizzat yerinde kontrol ettiklerini vurgulayan Sunat, seçim güvenliğini tehdit edecek düzeyde tespit olması halinde gerekli işlemleri yapacaklarını ve bunu kamuoyuyla da paylaşacaklarını söyledi.

Kaynak, İYİ Parti

Sunat, adalet ve içişleri bakanlıklarını da seçim güvenliği için gerekli önlemleri almaya çağırdı:

"Görevlerini yasalarımıza ve hukuka uygun yapmaları için buradan içişleri ve adalet bakanını uyarıyoruz. Seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu olup devletin memurluğu vasfını layıkıyla yerine getiren, şerefli ve adil kamu personelini takdir ediyor, kapı kulluğuna meraklı, kraldan çok kralcı, sarayın memurlarını uyarıyoruz."

'Ayaklarını denk alsınlar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da gazetecilerin sorusu üzerine, seçim günü "elektrik kesintisi olması" halinde sayımı durduracaklarını söyledi:

"6 siyasi parti olarak iş birliği yapıyor olmamızın nedenlerinden birisi hukuki süreçleri beraber yürütmek, o gün oylama bittikten sonra sayım aşamasında ve oylama süresinde ortaya çıkabilecek, öngörülemeyen- trafoya kedi girmesi gibi- meselelere dair önlem alabilmek. Var sayalım ki bir seçim alanında elektrik kesintisi oldu ve jeneratör imkânı yok. Orada sayımı durduracağız."

Salıcı, "Hukuk dışı yöntemlere karşı nasıl önlemler alacaksınız?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

"İktidarın el değiştireceğini, seçim sürecine girdiğini görüyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu süreçte seçimin sonuçlarının tartışma içinde olmaması için çalışma yapıyoruz. Sadece kendi oyumuzu korumak peşinde değiliz, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilen oylar varsa onun da sandığa girdiği gibi çıkması peşindeyiz.

"Türkiye'deki seçimi tartışmalı hale getirmek isteyen yapılar, adı SADAT olur başka bir şey olur, mafya örgütleri olur, adını bildiğimiz bilmediğimiz başka yapılar olur, ayaklarını denk alsınlar. Türkiye onların cirit atacağı bir ülke değil."

Kaynak, İYİ Parti

Ortak altyapı oluşturulacak

Raporda, muhalefetin seçim güvenliğine ilişkin yol haritası da belirlendi.

Seçim öncesi yapılacak işler kapsamında altı siyasi parti, seçmen kütüklerinin oluşumu ve paylaşımı, sandık başı işlemlerinin takibini yapacak kadroların belirlenmesi, seçim altyapısı, bilgi paylaşımı, bütün kurul üyeleri, temsilci ve müşahitlerin eğitimi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcilerinin kurulda toplantı günü hazır bulunması, avukat/hukukçuların belirlenmesi, yurtdışı seçmenlerine yönelik çalışmalar, sivil toplum ve gönüllülerle işbirliği ve seçim mevzuatı alanlarında işbirliği yapacak.

Siyasi partiler avukat/hukukçu görevlendirecek.

Sivil toplum ve gönüllülerle iş birliği konusunda her siyasi parti kendi görüşmelerini yapacak.

Sandık görevlileri, müşahitleri, sandık alanı (okul/bina/kat) sorumluları ve teşkilatları aracılığıyla sandıklardan ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını temin edecek.

Sandık sonuçlarının ve tutanakların saklanacağı teknik altyapı oluşturma konusunda siyasi partiler iş birliği yapacak.

Mitingler koordineli yapılacak

Komisyon, seçim takviminin açıklanması sonrası yapılacak işler kapsamında, propaganda ve mitinglerin daha etkin ve verimli olması için de işbirliği yapacak.

Bu kapsamda, her siyasi parti seçim sürecinde düzenleyeceği miting, toplantı gibi faaliyetlerine ilişkin diğer partileri bilgilendirecek.

Raporda buna gerekçe olarak "propaganda alanlarının altı siyasi parti tarafından daha etkili kullanabilmesi" gösterildi.

Önceki seçimlerde yürütülen propaganda faaliyetlerinin eşit ve adil koşullarda gerçekleşmediği, medya, miting alanı, reklam panolarının kullanımı konularında iktidarın adil olmayan bir tutum sergilediği savunulan raporda, bu konuda yapılacaklar şöyle ifade edildi:

"Seçim yasakları ihlallerinin engellenmesi/yasak propaganda -kamu gücünün ve bürokrasinin kullanılmasının engellenmesi- TRT, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, RTÜK gibi kuruluşların hukuka aykırı yayınları ve müdahaleleri konularında siyasi parti yöneticileri, il/ilçe seçim kurulu üye ve temsilcileri ile YSK temsilcileri paylaşım ve işbirliği içinde hareket edecektir."

Tüm il ve ilçelerde, mülki idare amirlerinin yapacakları seçim güvenliği toplantılarına da 6 siyasi parti temsilcisi katılacak.

Seçim günü usulsüz işlemlere müdahale edilecek

Seçil günü yapılacak işler ise, sandık oluşumunun takibi, sandık başı işlemlerini takibi ve seçmenin oy kullanmasının teşviki, kolaylaştırılması başlıklarından oluştu.

Bu kapsamda her siyasi parti sandık kurulu üyeleri, temsilcileri ve il/ilçe seçim kurulu üye ve temsilcilerinin zamanında görev yerinde olması sağlanacak.

Partiler koordine halinde olacak ve zorunlu görev değişimlerinde, yerine yeni görevlendirme yapılacak.

Her siyasi parti usulsüz işlemler, mükerrer oy kullanma, "kamu gücünü kullanarak manipülasyonlar" yapılması ve seçmen iradesini etkileyecek ihlallere ilişkin itiraz ve şikayet yollarını vakit kaybetmeden kullanacak.

Seçmenin oy kullanmasının teşviki ve kolaylaştırılması için yardıma ihtiyacı olan veya oy kullanma yerine ulaşamayan seçmenlere, parti ayrımı gözetmeksizin destek sağlanacak.

Seçim sonrası yapılacak itirazlar

Seçim sonrası yapılacak çalışmalar ise itiraz süreçlerini ve itirazların takibi, ıslak imzalı sandık sonuç tutanağının alınması ve yetkili birime iletilmesi, oy torbasının ilçe seçim kuruluna ulaştırılması, ilçe seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini takibi, il seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerinin takibi, sandık sonuçlarının merkeze iletilmesi ve YSK tarafından resmi seçim sonuçlarının ilanına kadar ortak hareket edilmesi başlıklarından oluşuyor.

Islak imzalı sandık sonuç tutanakları, altı partinin görebileceği şekilde her partinin kendi sisteminde dijital olarak paylaşılacak.