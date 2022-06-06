3600 ek gösterge: Erdoğan, tüm memurlar için 600 puanlık artış yapılacağını açıkladı

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

20 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir kamuoyunda beklenen "3600 ek gösterge" düzenlemesinin kapsamını açıkladı. Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış kararı aldıklarını açıklayan Erdoğan, birinci derecedeki tüm memur ve emeklilerinin 3600 ek gösterge kapsamına alındığın bildirdi.

Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık bir memurun maaşında aylık 1234 lira ile 1394 lira, ikramiyesinde ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında artış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan ve yaklaşık 2,5 saat süren kabine toplantısında, 3600 ek gösterge, dezavantajlı gruplara sosyal yardım, enerji tasarrufu için evinde yalıtım yapacak yurttaşlara düşük faizli kredi ve anaokulu yardımına ilişkin düzenlemelere son şekli verildi.

Kabinede alınan karaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıkladı. Erdoğan, İklim Yasası hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "büyüme odaklı" ekonomi programını sürdüreceklerini söyledi.

'Bu iktidar faizi artırmayacak'

Erdoğan, yüksek kura karşın, "faizi artırmama" konusunda da kararlı oldukları mesajını verdi:

"Gelişmiş ülkelerinin tamamında ödemeler dengesinde ağır sancılar yaşanırken biz hepsinden daha iyi durumundayız. Bu ülkelerin merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelirlerin yüzde 40'ına dayandı.

"Kimse bizden şunu beklemesin; bu iktidar faizi artırmayacaktır; tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Benim derdim bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla buna eğer özel sektör bankaları da dahil olursa düşük faizle sağladığı krediyle yatırıma gitsin."

Tüm memurlar kapsamda

Erdoğan, kamuoyunda uzun süredir beklenen, memur ve emeklilerinin maaşlarında artış yolunu açacak olan 3600 ek gösterge çalışmasını da tamamladıklarını bildirdi.

Başlangıçta, sadece öğretmen, polis, sağlık ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına almayı planladıklarını belirten Erdoğan, ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın memurlar arasında adaletsizlik yaratacağı ve hiyerarşik dengeyi bozacağının görüldüğünü belirterek, "Şartlarımızı zorlama pahasına, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükselmeye gitmeyi kararlaştırdık" dedi.

Erdoğan, ek gösterge düzenlemesinin mevcut memur maşalarında küçük artışlar sağlamanın yanı sıra, asıl emekli maaş ve ikramiyelerine "ciddi kazanımlar" getirdiğini bildirdi.

Birinci dereceye gelenler yararlanacak

Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre düzenlemeden yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, 5,3 milyon memur yararlanacak. Bu çerçevede, birinci derece devlet memuru olan tüm meslek gruplarının ek göstergeleri, 600 puanlık artışla 1 Ocak 2023'ten itibaren 3600'e çıkarılacak.

Yapılan artıştan, mevcut emekli memurlar da yararlanacak.

Genel müdür yardımcılarının ek göstergesi de 3600' den 4400'e, şube ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkarılacak.

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan memurun aylık maaşında, mevcut maaşlarında 1234 lira ile 1391 lira, emekli ikramiyesinde ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında artış olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği yılbaşındaki rakamlara göre bu artışın çok daha yüksek olacağını belirten Erdoğan, "Mülki idare amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz" dedi.

Erdoğan, TBMM'ye sunulan ve hakim-savcı yardımcılığı sistemi getiren, skokçulukta hapis cezası alt ve üst sınırını artıran 6. yargı paketi hakkında da bilgi verdi.

Ev sahiplerine 'yalıtım' kredisi, dezavantajlı gruplara destek paketi

Erdoğan, enerji verimliliği için de yeni bir uygulamayı devreye alacaklarını açıkladı.

Buna göre binalarında yalıtım kullanmak isteyen yurttaşlara 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeyle, yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

Ayrıca, aile destek programı çerçevesinde, dezavantajlı gruplar içinde yer alan, ancak daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) yardım almayan yurttaşlara 1 yıl boyunca, toplam 15 milyar liralık destek verilecek.

Yurttaşlar, bu yardımdan yararlanmak için e-devlet üzerinden veya SYDV üzerinden Haziran ayının üçüncü haftasından itibaren başvurabilecek ve ödemeler Kurban Bayramı'ndan önce yapılmaya başlanacak.

Erdoğan ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulları ve anasınıflarına çocuklarını kaydettirenler için de destek programı açıkladı.