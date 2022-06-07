SDG: Türkiye askeri harekâta başlarsa Suriye ordusuyla işbirliği yapacak ve yanıt vereceğiz

50 dakika önce

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Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin ülkenin kuzeyinde askeri harekâta başlaması halinde, Suriye ordusuyla işbirliği yapacağını açıkladı. Açıklamada, harekât halinde,"Türkiye'ye yanıt verileceği" belirtildi.

Reuters ajansının haberine göre, Suriye'de Kürtlerin liderliğindeki SDG tarafından yapılan açıklamada, bu kararın en üst düzeyde komutanların bir araya geldiği bir olağanüstü toplantıda alındığı bildirildi.

ABD tarafından desteklenen SDG, Suriye'nin kuzeyiyle kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı savaşın ön safta yer alıyor.

Türkiye, SDG'nin omurgasını oluşturan Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) ve bağlı olduğu, Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD), PKK'nın uzantısı olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) geçen haftaki Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız" demiş ve eklemişti:

"Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak, göreceğiz."

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Erdoğan Mayıs ayında Azerbaycan ziyareti dönüşünde de konuya değinmiş, gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söylemişti:

"Suriye’nin kuzeyinde malum terör örgütlerinin odaklanma noktaları var. Bu odaklanma noktaları, Suriye’nin kuzeydoğusundan kuzeybatısına kadar bütün o bölgelerde mevcut. Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri maalesef bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç, gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve bunu hala devam ettiriyorlar.(...) Nasıl ki Kuzey Irak’ta PKK’ya ve PKK’nın adeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var, aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli."

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ABD ve Rusya'dan uyarılar

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine muhtemel askeri operasyonuyla ilgili olarak ABD ve Rusya'dan açıklama gelmişti.

Rusya Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova geçen hafta yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Suriye'deki mevcut zor durumu tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınmasını umduklarını" söylemişti.

Zaharova, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetinin rızası olmadan atılacak bu tür bir adım, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali olacak, Suriye'de gerilimin daha da artmasına yol açacaktır" demişti.

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Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerini anladıklarını belirten Zaharova, bu sorunun bölgeye Suriye askerlerinin konuşlandırılmasıyla çözülebileceğini de eklemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Türkiye'nin bölgede düzenleyebileceği olası askeri harekât ile ilgili bir soruya "Suriye'nin kuzeyinde gerginliğin artması, bizim karşı olduğumuz bir şeydir. Kaygımız yeni bir harekâtın bölgesel istikrarı bozması ve kötü niyetli taraflara istikrarsızlıktan yararlanma imkanları sunmasıdır" demişti.