Kira artış oranı yüzde 25'i geçemeyecek

8 Haziran 2022, 15:22 +03 Güncelleme 18 dakika önce

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak geçici kira sınırını açıkladı. Bozdağ, "Konut kiraları bakımından yenilenecek kira sözleşmelerinde kira artışı bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek. Bunun üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" dedi.

Ankara'da düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuşan Bozdağ, yeni düzenlemenin, beklentileri karşıladığını umduğunu söyledi.

"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor.

"Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."

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Bozdağ'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenecek.

Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçici düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında ihtilaf olması halinde, sorunun daha hızlı çözülmesi için arabulucu formülü devreye girecek. Kira ihtilafları mahkeme yerine bu şekilde çözülecek. Arabulucu formülünün detayları henüz netleşmedi.

Türkiye'de ev sahipleri ve kiracılar, son dönemde üzerinde çalışılan önemli konulardan olan kira düzenlemesini merakla bekliyordu.

Kira artışına sabit bir oran getirileceği duyurulmuştu.