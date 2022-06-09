İbrahim Halil Oral: Kılıçdaroğlu için 'Alevi kimliği Sünniler için endişe' diyen İYİ Parti milletvekili disipline sevk edildi, Akşener ve Oral özür diledi

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

9 Haziran 2022, 15:12 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Kaynak, @ihaliloral

İYİ Parti Grup Yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde mezhebi aidiyetinin toplumun yüzde 70'inde "çekince yaratacağına" ilişkin sözleri nedeniyle, Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ı disipline sevk etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Oral, Kılıçdaroğlu ve Alevilerden özür diledi.

Gazeteci Fatih Atik'in YouTube kanalında Ankara Masası programına katılan Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Alevi kimliği ile ilgili seçmenin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oral açıklamasında, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" görüşünü savundu.

Oral ayrıca şu görüşleri dile getirdi:

"Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama Alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil."

Oral'ın bu sözleri sosyal medyada başta Aleviler olmak üzere birçok kesimin tepkisine neden oldu.

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Akşener özür diledi

Bugün Sakarya'da partisince düzenlenen etkinliğe katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Oral'ın sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi:

"Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi şiddetle reddediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum."

Disiplin Kurulu'na sevk edildi

İYİ Parti Grup Başkanlığı da, Oral'ı hızla Grup Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk gerekçesi şöyle ifade edildi:"İYİ Parti TBMM Yönetim Kurulu'nun 09.06.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Milletvekilimiz Sayın İbrahim Halil Oral'ın, katıldığı Ankara Masası isimli YouTube kanalında yaptığı, vatandaşlarımızın inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebi ile İYİ Parti Tüzüğümüzün 74. maddesinin atfı ile TBMM Grup iç yönetmeliğimizin 9. 10. ve 12. maddeleri uyarınca; TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna sevkine İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi tarafından oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

Oral da özür diledi