Esad: Türkiye askeri harekât düzenlerse karşılık vereceğiz

28 dakika önce

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin ülkelerinde sınır ötesi harekât düzenlemesi halinde, askeri koşullar el verdikçe "doğrudan" karşılık vereceklerini, halk nezdinde de harekâta direniş olacağını söyledi.

Russia Today Arapça Servisi'ne konuşan Esad, "2,5 yıl önce Suriye ve Türkiye orduları arasında bir çatışma çıktı. Suriye ordusu, Suriye topraklarına giren bazı Türk hedeflerini imha etmeyi başardı. Askeri kapasite izin verirse [bu kez de] durum aynı olacak" dedi.

Mülakatta Esad'a, İdlib'in geleceğiyle ilgili görüşü de soruldu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad, "İşgal altındaki herhangi bir toprak gibi, [İdlib de] Suriye'nin askeri ve siyasi kurtuluş planlarına tabidir. Bu mesele halledilir, hem Türk'ün hem teröristin işgal ettiği topraklar zamanla özgürleşecektir" yanıtını verdi.

Esad, mülakatta ayrıca bir müttefik olarak Rusya'dan övgüyle bahsetti, Kremlin'in "küresel düzeni yeniden dengelediğini" söyledi:

"Rusya, bazılarının inandığı gibi NATO'nun genişlemesi konusuyla bağlantılandırmadığım bir savaşa maruz kalıyor. Bu savaş komünizmden ve Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bile durmadı. Devam eden bir savaş ve Rusya'nın buradaki rolü uluslararası dengenin bir parçası olarak çok önemli."

Mülakat, Suriye Devlet Başkanlığı'nın YouTube hesabında da yayımlandı.

Erdoğan operasyon sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'taki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde "güvenli bölge" oluşturmayı hedeflediğini söylemiş ve operasyon için hazırlıklarını sürdürdüğünü duyurmuştu. Operasyonun Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik olması bekleniyor.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ülkenin kuzeyinde askeri harekâta başlaması halinde, Suriye ordusuyla işbirliği yapacağını ve "Türkiye'ye yanıt vereceğini" duyurmuştu.

Türkiye, SDG'nin omurgasını oluşturan Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) ve bağlı olduğu, Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD), "PKK'nın uzantısı" olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, SMO askerleri, Ankara'nın talimatını beklediklerini söyledi.

Öte yandan Şam rejimi karşıtı silahlı grupların bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Milli Ordusu (SMO) dün Tel Rıfat'a en yakın nokta olan Azez bölgesinde konvoy oluşturdu.