Süleyman Soylu: Yabancıların oranı mahalle nüfusunun yüzde 20'sini geçmeyecek

25 dakika önce

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısı toplam nüfusun yüzde 25'ini geçen 781 mahallenin yabancılar için ikamete kapatıldığını belirterek, "1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak" dedi.

Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda 'göç' konulu basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. "2010 yılından itibaren Almanya, birçok uyruktan 1 milyon 354 bin 200 kişiyi vatandaş yapmış. Bunların içerisinde Suriyeliler de var, Türkler de var, başka uyruklar da var. Peki, Almanya niye vatandaş yapıyor? Bunun kendine ait ekonomik ve sosyal sebepleri var. 650 bin Suriyelinin de Almanya'da vatandaş olabilme hakkı var." dedi ve ardından Türkiye'deki son sayıları verdi:

"1 milyon 246 bin göçmeni yurt içinde yakalamışız. Bunun 334 bin 696'sını geri göndermişiz. Bunların bir kısmını almışız geri gönderme merkezine, bir kısmına demişiz ki 'Sen kaçağa düştün, 10 gün içerisinde seni terke davet ediyorum.' Toplam 27 bin 44 kişiyi de terke davet etmişiz. Yani toplam 361 bin 740 kişiyi biz bugüne kadar göndermişiz. Peki diğerleri ne olmuş? Diğerlerinin bir kısmı uluslararası korumaya başvurmuşlar. Bunlar 101 bin kişi. Son 6 yılda Avrupa'ya geçen 667 bin kişi. Türkiye'den toplam 506 bin 280 kişi de gönüllü olarak Suriye'ye geri dönmüş."

Soylu, sınır dışı oranını geçen yıl yüzde 11'den yüzde 53'e çıkardıklarını belirtip geri gönderme merkezlerinde toplam 25 bin geri gönderilecek insan olduğu bilgisini verdi:

"Vize serbestisiyle gelip bunu ihlal edenlerin oranı kaçak göçmenler içerisinde yüzde 28. Bu konuyu değerlendirmek için komisyon kurduk. Artık vize başvurularında parmak izi alıyoruz, vize alırken taahhütname imzalattık, gelişi durdurabilmek için. Parmak izi aldığımız için ülkesini söylemese de ülkesine geri gönderebiliyoruz."

Taksicilere 'ülkede kalma izni sorgulama' yetkisi

Süleyman Soylu, valiliklere yeni bir taksi uygulaması gönderdiklerini de söyledi: