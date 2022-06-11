Ankara'da şiddetli yağmur sebebiyle yollar göle döndü, bir kişi arabasıyla suya kapıldı

28 dakika önce

Kaynak, DHA

Ankara'da öğlen saatlerinde kuvvetlenen yağış etkili olurken yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Başkentte aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı.

Bazı sokak ve caddelerde rüzgarın da etkisiyle devrilen ağaçlar trafiği tamamen durdururken sürücüler, yoğun yağışta araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Giriş kattaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Kaynak, DHA

Altındağ ilçesinde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Çatılardan kopan malzemelerin çarptığı binada camlar kırıldı.

Kaynak, DHA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle şu ana kadar ev ve iş yeri, caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaştığını, 35 vatandaşın ise kurtarıldığını belirtti.

Kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor

Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde bir otomobil sele kapılarak kayboldu. Otomobilin içinde bir kişinin bulunduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle, Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam ihbar sayısı 'ye ulaşmıştır. Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD'dan 21, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi." ifadelerini kullandı.